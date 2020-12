Premier, è il giorno del Boxing Day : si parte con una sfida al vertice, programma e classifica

Tradizione appuntamento con il boxing day in Inghilterra. Come ogni 26 dicembre, la Premier e tutte le altre categorie inglesi aprono i loro campi di gioco per dare il via a un tour de force serrato che durerà tutte le feste natalizie.

Tra oggi e domani i club di Premier League scenderanno in campo per partite valide per la 15esima giornata. Ecco il programma completo e la classifica prima di questo turno.

Premier League, 15esima giornata

26 dicembre

13.30 - Leicester-Manchester United

16.00 - Aston Villa-Crystal Palace

16.00 - Fulham-Southampton

18.30 - Arsenal-Chelsea

21.00 - Manchester City-Newcastle

27 dicembre

13.00 - Leeds United-Burnley

15.15 - West Ham-Brighton

17.30 - Liverpool-West Bromwich

20.15 - Wolverhampton-Tottenham

La classifica

Liverpool 31 punti

Leicester City 27

*Manchester United 26

Everton 26

Chelsea 25

Tottenham 25

Southampton 24

*Manchester City 23

Aston Villa 22

West Ham 21

Wolverhampton 20

*Newcastle 18

Crystal Palace 18

Leeds United 17

Arsenal 14

*Burnley 13

Brighton 12

Fulham 10

West Bromwich 7

Sheffield United 2

*=Una partita in meno