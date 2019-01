Premier e Serie A: il braccio di ferro ora esiste davvero

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Se un tempo anche solo l’idea di accostarsi alla Premier League pareva totalmente priva di ogni fondamento di logica e raziocinio, allo stato attuale delle cose la sessione di mercato in corso sta raccontando una verità ben diversa. Sono tanti, infatti, i profili di primo piano per i quali i club di casa nostra stanno instaurando delle vere e proprie battaglie di mercato, peraltro con possibilità concrete di uscire vincitori dalla contesa. L’esempio principale è quello legato a Barella: è vero che il Chelsea lo ha tra i propri obiettivi ed ha una potenzialità di spesa più alta nell’immediato, ma il lavoro di Ausilio in estate ha dato frutti importanti e l’Inter resta in pole per l’estate, quando i paletti del Fair Play Finanziario saranno solo un ricordo. Sempre i nerazzurri stanno prenotando grazie ad un contratto importante Diego Godin, centrale di livello mondiale a parametro zero che piaceva anche allo United. Chi già in passato ha dimostrato di non avere problemi a calarsi nella parte della dominatrice del mercato è la Juventus, prossima a bissare il colpo Emre Can di dodici mesi fa con Aaron Ramsey, e soprattutto pronta a bonificare una cifra monstre per sottrarre De Ligt alla concorrenza di mezza Europa, Premier compresa. Attenzione anche a Martial, altro profilo chiacchieratissimo per via di un contratto in scadenza. Il rilancio Premier, firmato Chelsea, riguarda Higuain e i millennial di lusso che potrebbero rappresentare i fuoriclasse di domani. Insomma, gli ingredienti per un gennaio tutt’altro che interlocutorio non mancano di certo…