Premier a metà: Juve d'Inghilterra, tra addii fatti e mancati

Se per acquistare servono intuizioni ma soprattutto contanti, per vendere nel mondo del calcio servono chiaramente i giocatori, poi le relazioni ma anche le situazioni. Raccontare se un club sia stato più o meno capace di cedere è difficile, visto che dipende sempre dall'offerente e dal mercato. La Juventus ha saputo piazzare Moise Kean con una plusvalenza da oltre 20 milioni all'Everton e solo il futuro dirà se sarà stata abile e veggente o improvvida. E' stata capace di vendere Joao Cancelo al Manchester City prendendo 28 milioni di euro bonus compresi e un terzino di caratura internazionale come Danilo come contropartita.

E se cedere non è mai semplice, e per questo la missione è riuscita, certo è che nelle intenzioni di Fabio Paratici c'era pure quella di dare al Manchester United Mario Mandzukic e perché no pure Paulo Dybala per arrivare a Paul Pogba, inserendo anche Blaise Matuidi. Col Wolverhampton la Juventus ha discusso di Sami Khedira e di Daniele Rugani, trattato poi soprattutto con l'Arsenal. Solo che i Red Devils hanno chiuso una campagna acquisti deludente senza botto finale, il Tottenham ha preferito alla Joya, con cui è mancato l'accordo sui diritti d'immagine, l'argentino Giovani Lo Celso e i Gunners hanno puntato sull'usato sicuro David Luiz. Così è andata, l'Inghilterra a metà della Juventus. Ma per finire il mercato c'è tempo. Il Dortmund è su Mandzukic, l'Inter su Dybala e pure il PSG. Ed è solo parte del racconto ancora da scrivere...