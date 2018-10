Premier, il 10° turno - Monday night di lusso: il Man City va a Wembley

Il campionato inglese si appresta ad entrare nella 10^ giornata, con una classifica che definire corta non renderebbe particolarmente bene l'idea. Lassù in cima ci sono infatti ben cinque squadre divise da appena due punti. Le grandi d'Inghilterra stanno tutte rispondendo all'appello, perlomeno in questo avvio di stagione, ad eccezione del Manchester United, unica grande davvero attardata. La situazione che emerge è dunque particolarmente entusiasmante, dato che ancora molti big match hanno da essere giocati, e la classifica potrebbe subire profondi stravolgimenti. Ma, rimanendo con i piedi più saldi al presente, andiamo a vedere nel dettaglio cosa propone il decimo turno di Premier League.

Il match clou - La partita di cartello è senza dubbio, classifica alla mano, quella conclusiva. Il caratteristico monday night inglese mette di fronte il Tottenham e il Manchester City, attualmente la capolista della graduatoria, anche se in coabitazione con il Liverpool. Nel gruppone di inseguitrici, che va detto hanno ancora il fiato sul collo di Citizens e Reds, ci sono anche gli Spurs. Vincendo, quindi, supererebbero in classifica proprio la squadra di Guardiola. Ecco perché, su un incontro di per sé già piuttosto interessante, v'è aggiunto dell'ulteriore pepe. Con le avversarie che, almeno sulla carta, non hanno incontri impossibili.

Le altre gare -La prima delle big a scendere in campo è l'altra in vetta, il Liverpool. Nel sabato pomeriggio di Anfield Road arriva il Cardiff, attualmente quart'ultimo a quota 5 punti e non il più pericoloso degli avversari. La squadra di Klopp ha mostrato segnali incoraggianti di ripresa nell'incontro di Champions con la Stella Rossa, e sono chiamati ad una conferma anche contro i gallesi. Domenica, poco dopo pranzo, tocca invece alle due londinesi, entrambe appaiate a quota 21 e tutte e due impegnate lontano da casa: il Chelsea va a far visita al Turf Moor, casa del Burnley, mentre l'Arsenal si reca al Selhurst Park dove darà vita all'incontro con il Crystal Palace. Le sfidanti sono squadre di medio-bassa classifica, e i ragazzi di Sarri ed Emery ambiscono a far bottino pieno. Chiude l'intensa giornata domenicale l'ennesimo win-or-go di Mourinho: il portoghese proverà a mantenere salda la sua panchina, anche se l'avversaria del suo Manchester United, l'Everton, non è una squadra da sottovalutare.

Il programma

Brighton - Wolverhampton (oggi, ore 16)

Fulham - Bournemouth (oggi, ore 16)

Liverpool - Cardiff (oggi, ore 16)

Southampton - Newcastle (oggi, ore 16)

Watford - Huddersfield (oggi, ore 16)

Leicester - West Ham (oggi, ore 18.30)

Burnley - Chelsea (domani, ore 14.30)

Crystal Palace - Arsenal (domani, ore 14.30)

Manchester United - Everton (domani, ore 17)

Tottenham - Manchester City (lunedì, ore 21)

La classifica

Manchester City e Liverpool 23; Chelsea, Arsenal e Tottenham 21; Bournemouth 17; Watford 16; Everton e Wolverhampton 15; Manchester United 14; Leicester 12; Brighton 11; Burnley 8; West Ham e Crystal Palace 7; Southampton 6; Cardiff e Fulham 5; Huddersfield 3; Newcastle 2.