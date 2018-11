Premier, il 13° turno - A Wembley il match clou: c'è Tottenham-Chelsea

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Archiviata la sosta delle nazionali, che ha visto la bella impresa della selezione inglese, capace di rovesciare le sorti del suo girone e vincerlo nonostante la presenza di due avversarie scomode quali Spagna e Croazia, Oltremanica si torna ad assaporare la sensazione del campionato. Nei dodici turni disputati fino a qui si è registrato un certo equilibrio complessivo, con le big che stanno quasi tutte correndo forte, e sono divise tra loro ancora da pochi punti. La speranza del tifoso neutrale è che si continui così. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa offre il tredicesimo turno di Premier League.

Il match clou - La partita di cartello è senz'altro quella che chiude il programma del sabato. Dopo le sei partite in calendario alle ore 16, infatti, i riflettori si accenderanno in quel di Wembley, palcoscenico d'eccezione per uno dei tanti derby di Londra, in questo momento il più pesante a livello di classifica. Si sfidano infatti la quarta e la terza della classifica: il Chelsea di Sarri va a far visita al Tottenham di Pochettino. Tra le due squadre c'è solamente un punto a dividerle: vedremo se in qualche modo potrebbe cambiare la corrente per una delle due.

Le altre gare -Si comincia già forte sabato pomeriggio, quando scenderanno in campo - entrambe in trasferta - le prime due della classifica. Il Manchester City di Guardiola va a Londra, provando a difendere il suo primato solitario contro il West Ham. Gli Hammers, allenati da un grande ex come Pellegrini, vanno ancora alla ricerca di una loro identità ben precisa. Il Liverpool di Klopp invece è ospite del Watford. Gli Hornets sono stati tra le squadre rivelazione di questo inizio, e cercano conferme per sogni ambiziosi contro i Reds, parsi tutt'altro che imbattibili nel corso delle ultime settimane. Chissà che la sosta non possa aver giovato in questo senso. C'è anche lo United in campo sabato alle 16: i ragazzi di Mourinho vogliono i tre punti, ospitando il Crystal Palace ad Old Trafford. Non solo: tra gli spunti d'interesse di sabato pomeriggio c'è anche l'esordio di Ranieri sulla panchina del Fulham. La sua prima avversaria sarà il Southampton. Domenica, poi, c'è l'Arsenal che subito dopo pranzo gioca una partita tutt'altro che semplice in casa del Bournemouth, altra grande sorpresa di questa Premier.

Il programma

Brighton - Leicester (oggi, ore 16)

Everton - Cardiff (oggi, ore 16)

Fulham - Southampton (oggi, ore 16)

Manchester United - Crystal Palace (oggi, ore 16)

Watford - Liverpool (oggi, ore 16)

West Ham - Manchester City (oggi, ore 16)

Tottenham - Chelsea (oggi, ore 18.30)

Bournemouth - Arsenal (domani, ore 14.30)

Wolverhampton - Huddersfield (domani, ore 17)

Burnley - Newcastle (lunedì, ore 21)

La classifica

Manchester City 32; Liverpool 30; Chelsea 28; Tottenham 27; Arsenal 24; Bournemouth, Watford e Manchester United 20; Everton 19; Leicester 17; Wolverhampton 16; Brighton 14; West Ham 12; Newcastle e Burnley 9; Crystal Palace, Southampton e Cardiff 8; Huddersfield 7; Fulham 5.