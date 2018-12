Premier, il 14° turno - C'è Sarri contro Ranieri. Derby a Liverpool e Londra

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il fine settimana della 14^ giornata di Premier League ha già preso il via, con l'anticipo del venerdì sera che ha portato succose novità per quanto riguarda la lotta salvezza, dato che i gallesi del Cardiff hanno momentaneamente lasciato la zona retrocessione - in precedenza condividevano l'ultimo posto con il Fulham - vincendo 2-1 in casa contro un Wolverhampton in un periodo opaco. Il quattordicesimo turno però ha ancora la parte forte del menu tutta da offrire, e ciò avverrà in particolare domenica, con tutte e tre le gare in calendario ad alto voltaggio. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Il match clou - Difficile scegliere, viste le tante sfide meritevoli di sottolineatura con matita rossa. Ma andando a mettere anche la classifica in mezzo, la scelta non può che ricadere sul derby di Londra che andrà in scena domenica pomeriggio. All'Emirates i padroni di casa dell'Arsenal, attualmente quinti, ospitano il Tottenham, reduce dalle tre reti inflitte al Chelsea, con annessa piacevole conferma europea, ed ora risalito al terzo posto. I punti che separano le due squadre sono però solamente tre: ecco perché quest'incontro è così tanto importante.

Le altre gare - Subito dietro merita immediata menzione un altro derby al quale assisteremo nel weekend, quello di Liverpool. Ad Anfield arriva un Everton inferiore tecnicamente, ma che - a differenza della squadra allenata da Klopp - sta vivendo un bel periodo di forma. E sogna di fare lo scherzetto a Salah e compagni. Molto interessante, specie entro i nostri confini, la sfida tutta italiana di Stamford Bridge: il Chelsea di Sarri è chiamato a rialzarsi dopo il capitombolo di Wembley e per farlo dovrà avere la meglio sul Fulham di Ranieri. Il morale dei Cottagers è in netta ascesa, dato che la squadra bianco-nera è tornata a vincere dopo un periodo complicatissimo: per i Blues rischia di diventare già un esame. Meno impegnative, ma non da sottovalutare, le partite cui sono attese le due squadre di Manchester. La capolista City ospita il Bournemouth, avversaria comunque insidiosa, mentre lo United va a giocare sul campo del Southampton.

Il programma

Cardiff - Wolverhampton 2-1

Crystal Palace - Burnley (oggi, ore 16)

Huddersfield - Brighton (oggi, ore 16)

Leicester - Watford (oggi, ore 16)

Manchester City - Bournemouth (oggi, ore 16)

Newcastle - West Ham (oggi, ore 16)

Southampton - Manchester United (oggi, ore 18.30)

Chelsea - Fulham (domani, ore 13)

Arsenal - Tottenham (domani, ore 15.05)

Liverpool - Everton (domani, ore 17.15)

La classifica

Manchester City 35; Liverpool 33; Tottenham 30; Chelsea 28; Arsenal 27; Everton 22; Manchester United 21; Bournemouth e Watford 20; Leicester 18; Wolverhampton** 16; Brighton 15; Newcastle e West Ham 12; Cardiff** 11; Huddersfield 10; Crystal Palace e Burnley 9; Southampton, Fulham 8.

**= una partita in più