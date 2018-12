Premier, il 16° turno - Super sfida a Stamford Bridge: arriva l'armata City

© foto di Imago/Image Sport

Dopo le fatiche del turno infrasettimanale il campionato inglese non conosce respiro e torna immediatamente in campo. In questa fase della stagione, a quattro partite dalla fine del girone d'andata, la sfida per il titolo sembra essere affare di squadre: il Manchester City detentore e il Liverpool. Di tempo per le altre ancora ce n'è, ma le due in questione sembrano sbagliare il minimo sindacale. Già in questo fine settimana sono però chiamate entrambe a sfide molto interessanti: andiamo a vedere in dettaglio cosa offre la 16^ giornata di Premier League.

Il match clou - Il piatto forte del turno arriva senza dubbio nel tardo pomeriggio di oggi. A Stamford Bridge c'è una sfida di altissima classifica, dato che il Chelsea accoglie il Manchester City. L'incontro tra due allenatori amanti del gioco offensivo come Sarri e Guardiola non può che catalizzare l'attenzione collettiva. Per la squadra di casa c'è l'occasione di provare ad invertire la rotta intrapresa dal campionato, battendo un'avversaria di valore e guadagnando così al contempo molto anche in autostima. Al contrario una vittoria dei Citizens non farebbe che accrescere ulteriormente le quotazioni, già alte, della squadra vincitrice dello scorso campionato.

Le altre gare - Nella giornata odierna sono impegnate tutte le big, ad aprire le danze c'è però il Liverpool da solo. Gli uomini di Klopp vincendo aggancerebbero momentaneamente il primo posto e metterebbero ancora più pepe alla sfida di Stamford Bridge. Ma per farlo dovranno avere la meglio, nella gara dell'ora di pranzo, su un Bournemouth dimostratosi fin qui squadra solida e difficile da battere. Alle ore 16 tocca poi al Manchester United, che cerca insistentemente il ritorno alla vittoria: ad Old Trafford arriva il Fulham, che con Ranieri sembra aver acquisito maggior fiducia. I Red Devils dovranno tenere alta la guardia. Così come il Tottenham, terzo in classifica, atteso dalla sfida serale in casa del Leicester. Per Pochettino una partita non banale prima della decisiva sfida che attende gli Spurs al Camp Nou. Un solo incontro invece in programma sia nelle giornate di domenica che di lunedì: prima Newcastle-Wolves, poi il monday night tra Everton e Watford.

Il programma

Bournemouth - Liverpool (oggi, ore 13.30)

Arsenal - Huddersfield (oggi, ore 16)

Burnley - Brighton (oggi, ore 16)

Cardiff - Southampton (oggi, ore 16)

Manchester United - Fulham (oggi, ore 16)

West Ham - Crystal Palace (oggi, ore 16)

Chelsea - Manchester City (oggi, ore 18.30)

Leicester - Tottenham (oggi, ore 20.45)

Newcastle - Wolverhampton (domenica, ore 17)

Everton - Watford (lunedì, ore 21)

La classifica

Manchester City 41; Liverpool 39; Tottenham 33; Chelsea e Arsenal 31; Everton, Bournemouth e Manchester United 23; Leicester 22; Brighton 21; Watford 20; Wolverhampton 19; West Ham 18; Newcastle 13; Crystal Palace 12; Cardiff 11; Huddersfield 10; Southampton, Burnley e Fulham 9.