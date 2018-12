Premier, il 18° turno - C'è Benitez vs Ranieri e il primo United di Solskjaer

La 18^ giornata di Premier League inglese è stata inaugurata ufficialmente ieri sera dal Liverpool, che ha espugnato per 0-2 il campo del Wolverhampton, assicurandosi così almeno un altro turno in vetta al campionato. La squadra di Klopp ha avuto la meglio grazie alle reti segnate da Salah e Van Dijk. Starà al Manchester City adesso rispondere, se la squadra di Guardiola non vorrà mettere troppo divario tra sé e i Reds. Andiamo a vedere cosa potrà dunque offrirci il diciottesimo turno di Premier.

Il match clou -A fine pomeriggio (ore 18.30 italiane) c'è forse la partita più attesa dell'intero fine settimana. Quella che vede la prima del nuovo Manchester United senza la guida di José Mourinho, con la panchina dei Red Devils adesso affidata all'ex eroe di coppa Solskjaer. Il norvegese e i suoi volano a Cardiff, in Galles, per l'esordio assoluto. C'è la curiosità di mezzo mondo, più o meno.

Le altre gare -Per farlo, dovrà però riuscire a piegare la resistenza del Crystal Palace. Non sembra certamente un impegno impossibile per i ragazzi di Manchester in maglia celeste, specie se giocato poi questo tra le mura amiche dell'Etihad. Sarà però necessario non sottovalutare l'avversaria per non andare incontro a disavventure. Difficilmente però i Citizens ci hanno abituati a certi errori. Prima di tutte però, all'ora di pranzo, c'è l'Arsenal. La squadra di Emery scende in campo alle 13.30 ed è la prima delle big impegnate nel sabato, ospitando il Burnley in una sfida che per i Gunners può voler dire solamente tre punti. Lo stesso, pur con il dislivello di valori tra le due squadre decisamente meno accentuato, vale anche per il Chelsea di Sarri che ospita il Leicester allo Stamford Bridge. Nel pomeriggio del sabato c'è anche tempo per una sfida tra vecchie conoscenze italiane come il Newcastle-Fulham che mette di fronte Benitez e Ranieri. Infine la sfida della domenica, molto interessante, tra Everton e Tottenham. Possibili scherzetti: attenzione.

Il programma

Wolverhampton - Liverpool 0-2 (giocata ieri)

Arsenal - Burnley (oggi, ore 13.30)

Bournemouth - Brighton (oggi, ore 16)

Chelsea - Leicester (oggi, ore 16)

Huddersfield - Southampton (oggi, ore 16)

Manchester City - Crystal Palace (oggi, ore 16)

Newcastle - Fulham (oggi, ore 16)

West Ham - Watford (oggi, ore 16)

Cardiff - Manchester United (oggi, ore 18.30)

Everton - Tottenham (domani, ore 17)

La classifica

Liverpool* 48; Manchester City 44; Tottenham 39; Chelsea 37; Arsenal 34; Manchester United 26; Wolverhampton* 25; Everton, West Ham e Watford 24; Bournemouth 23; Leicester 22; Brighton 21; Newcastle 16; Crystal Palace 15; Cardiff 14; Southampton e Burnley 12; Huddersfield 10; Fulham 9.

*= una partita in più