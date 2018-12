Premier, il 19° turno - Benitez back in Anfield. Passato, presente e futuro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il campionato inglese arriva al giro di boa, con l'ultima giornata di andata che si giocherà nel turno infrasettimanale. Si giocano quasi tutti gli incontri oggi, ad eccezione del monday night che mette contro Southampton e West Ham. Nello scorso turno si è registrata la battuta d'arresto del City di Guardiola, che ha perso contatto con la vetta della classifica. Il Liverpool ha ora quattro punti di margine. Di fatto, una partita. Andiamo dunque a vedere nel dettaglio cosa offre il turno.

Il match clou - Non ci sono sfide di primissimo piano nel tabellone della 19^ ed ultima giornata del girone d'andata di Premier League. Abbiamo scelto la sfida che vede coinvolta la capolista. La sfida tra Liverpool e Newcastle è un intrigo tra il presente che vede la squadra di Klopp galoppare sia in campionato che in Champions, arrivando ad un soffio dal trionfo lo scorso anno, e il passato. A rappresentarlo c'è Rafa Benitez, manager dei Magpies: proprio con lo spagnolo in panchina è arrivata la stupenda affermazione dei Reds nella storica finale di Istanbul contro il Milan, quello del 3-0 a 3-3 in otto minuti. Con i tifosi di Anfield, la sua vecchia casa, proiettati però verso il futuro della massima competizione europea, a seguito del girone superato a discapito del Napoli.

Le altre gare - Come detto, di sfide indimenticabili non sembrerebbero esserci. Ma la lezione dello scorso turno riservata da Leicester e Crystal Palace a Chelsea e Manchester City spingerà quantomeno queste ultime due compagini a non sottovalutare i loro avversari. Le Foxes proveranno ancora a fare uno di questi scherzetti, questa volta alla squadra di Guardiola. Sarri invece va a casa del Watford, sesto in campionato e rivale da temere. Molta curiosità anche attorno alla prima di Solskjaer davanti al pubblico di Old Trafford, con il suo Manchester United che ospita l'Huddersfield. Una sfida potenzialmente tutt'altro che impossibile. Più equilibrata quella tra Tottenham e Bournemouth, ma le Cherries sono in flessione e nei big match, fino ad oggi, hanno di fatto sempre perso. Proveranno a migliorarsi a Wembley. Infine l'Arsenal, che va a giocare in casa del Brighton.

Il programma

Fulham - Wolverhampton (oggi, ore 13.30)

Burnley - Everton (oggi, ore 16)

Crystal Palace - Cardiff (oggi, ore 16)

Leicester - Manchester City (oggi, ore 16)

Liverpool - Newcastle (oggi, ore 16)

Manchester United - Huddersfield (oggi, ore 16)

Tottenham - Bournemouth (oggi, ore 16)

Brighton - Arsenal (oggi, ore 18.15)

Watford - Chelsea (oggi, ore 20.30)

Southampton - West Ham (domani, ore 20.45)

La classifica

Liverpool 48; Manchester City 44; Tottenham 42; Chelsea e Arsenal 37; Manchester United 29; Watford 27; Bournemouth 26; Leicester e Wolverhampton 25; Everton e West Ham 24; Brighton 21; Crystal Palace 18; Newcastle 17; Southampton 15; Cardiff 14; Burnley 12; Huddersfield e Fulham 10.