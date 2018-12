Premier, il 20° turno - Il girone di ritorno comincia con Liverpool-Arsenal

© foto di Tommaso Loreto

Archiviato il Boxing Day, al solito denso di sorprese e colpi di scena, la Premier League si accinge a giocare altre due partite compresse nell'arco di pochi giorni, come da tradizione dello sfiancante calendario inglese, che prevede ben due coppe nazionali da disputare. Con la giornata numero venti prende il via così il girone di ritorno del campionato inglese, dopo aver visto svoltare il Liverpool come campione d'inverno a sei lunghezze dal City secondo. Gli uomini di Klopp sono chiamati subito ad un esame importante.

Il match clou - Ad Anfield arriva infatti l'Arsenal, nel big match senza se e senza ma. Una sfida da sempre sinonimo di grande spettacolo, nella quale difficilmente le attese vengono tradite. Superare l'esame rappresentato dai Gunners di Emery potrebbe dire rischiare di svoltare la stagione, in ogni senso. Gli occhi di tutta l'Inghilterra calcistica, e non solo lei, saranno lì oggi alle 18.30.

Le altre gare - Se l'esame Arsenal è tra i più difficili, così non dovrebbe essere per i diretti inseguitori. Il Manchester City, impegnato sul campo del Southampton, sta però attraversando un momento nero a livello di risultati ed è chiamato a riprendersi dopo due ko di fila. Alle sue spalle c'è pericoloso ora il Tottenham, appostato a -2 e pronto a colpire. La sfida interna con il Wolverhampton sembra essere un'occasione propizia, anche se la squadra di Espirito Santo ha saputo dare filo da torcere a chiunque. Sarri, poi, sa bene quanto sarebbe grave sottovalutare il Crystal Palace. Il manager del Chelsea, in vista della partita di Selhurst Park, ha ben impresso nella memoria il ribaltone al quale fu costretto il Manchester City pochi giorni or sono. Infine Ranieri: il suo Fulham ha una partita importantissima, che sa anche di dentro-fuori in una realistica corsa salvezza, contro una diretta pretendente come l'Huddersfield. Penultima contro ultima: obbligatori i tre punti.

Il programma

Brighton - Everton (oggi, ore 16)

Fulham - Huddersfield (oggi, ore 16)

Leicester - Cardiff (oggi, ore 16)

Tottenham - Wolverhampton (oggi, ore 16)

Watford - Newcastle (oggi, ore 16)

Liverpool - Arsenal (oggi, ore 18.30)

Crystal Palace - Chelsea (domani, ore 13.00)

Burnley - West Ham (domani, ore 15.15)

Southampton - Manchester City (domani, ore 15.15)

Manchester United - Bournemouth (domani, ore 17.30)

La classifica

Liverpool 51; Tottenham 45; Manchester City 44; Chelsea 40; Arsenal 38; Manchester United 32; Leicester 28; Everton, West Ham e Watford 27; Wolverhampton e Bournemouth 26; Brighton 22; Crystal Palace 19; Newcastle 17; Southampton e Cardiff 15; Burnley 12; Fulham 11; Huddersfield 10.