Premier, il 21° turno - La super-sfida Man City-Liverpool inaugura l'anno

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non esiste la parola "riposo tra le festività" nel calendario della Premier League. Ed ecco che come da tradizione c'è dunque il massimo campionato inglese a far da cornice al primo giorno del nuovo anno. Tre partite sparse nella giornata, tutte le altre nella serata di domani. Più la perla a chiudere il turno, giovedì sera. Perché se c'è un tempo per riposarsi, dicono da Oltremanica, questo non è certamente adesso. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa offre la seconda giornata di ritorno.

Il match clou - L'abbiamo detto nell'introduzione: la partita più intrigante dell'intera giornata è quella che si gioca giovedì sera, a concludere le danze. Probabilmente sarebbe più corretto dire, ad oggi, che sia la sfida più attesa nell'ottica dell'intero campionato. Il Liverpool sta volando in vetta, ma se vuole continuare a vivere tranquillo il suo primato dovrà uscire indenne dalla più difficile delle trasferte, probabilmente. Quella all'Etihad: Klopp e i suoi ragazzi sono infatti attesi al varco da Guardiola e dal suo Manchester City. I campioni uscenti stanno venendo fuori da un momento di mini-crisi, e non possono accontentarsi del secondo posto attuale. Si preannuncia grande spettacolo.

Le altre gare - Il resto del programma non lascia ovviamente lo stesso senso di euforia addosso. Delle big, o presunte tali, comincia l'Arsenal che oggi pomeriggio riceve il Fulham per la sfida tutta in salsa londinese. Poi, un paio d'ore dopo, tocca al Tottenham andare a giocare a Cardiff per provare a risuperare momentaneamente il City e mettere ulteriore pressione all'incontro di giovedì. Quindi, domani, tocca al Chelsea, impegnato a Stamford Bridge contro il Southampton, e al Manchester United. La squadra in maglia rossa sembra rigenerata dopo il cambio di allenatore, ed ha ottenuto nove punti su nove con il nuovo tecnico Solskjaer. Vedremo se sarà capace di portare ancora avanti l'en plein in casa del Newcastle.

Il programma

Everton - Leicester (oggi, ore 13.30)

Arsenal - Fulham (oggi, ore 16)

Cardiff - Tottenham (oggi, ore 18.30)

Bournemouth - Watford (domani, ore 20.45)

Chelsea - Southampton (domani, ore 20.45)

Huddersfield - Burnley (domani, ore 20.45)

West Ham - Brighton (domani, ore 20.45)

Wolverhampton - Crystal Palace (domani, ore 20.45)

Newcastle - Manchester United (domani, ore 21)

Manchester City - Liverpool (giovedì, ore 21)

La classifica

Liverpool 54; Manchester City 47; Tottenham 45; Chelsea 43; Arsenal 38; Manchester United 35; Wolverhampton 29; Leicester e Watford 28; Everton e West Ham 27; Bournemouth 26; Brighton 25; Crystal Palace 19; Newcastle e Cardiff 18; Southampton e Burnley 15; Fulham 14; Huddersfield 10.