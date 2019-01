Premier, il 22° turno - Primo esame per Solskjaer: lo United va a Wembley

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il primo fine settimana dell'anno di sosta in campionato, ma dedicato comunque agli impegni di coppa, torna in campo la Premier League. Decisamente ravvivata nella competizione su al vertice,dopo il colpaccio targato Manchester City contro la capolista. I detentori uscenti del campionato si sono portati a -4 dal Liverpool, con adesso anche il Tottenham in scia. La lotta è, quantomeno, a tre. Andiamo intanto a vedere nel dettaglio cosa offre il ventiduesimo turno.

Il match clou - A Wembley c'è il piatto forte, il primo grande esame per il Manchester United, fino ad oggi rinato da quando è caduto Mourinho e al suo posto è arrivato Solskjaer. Ora per i Red Devils, i quali hanno inanellato una sequenza notevole di vittorie, arriva il primo impegno da sfavoriti, o quantomeno senza i favori assoluti del pronostico. Anzi, in casa del Tottenham, terzo in classifica e in piena volata per tentare di dir la sua nella corsa al titolo, servirà un quantitativo extra di energia da parte di Pogba e compagni.

Le altre gare - Apre le danze un derby londinese tra West Ham ed Arsenal, sfida da sempre ricca di spunti e che non vede quasi mai gli Hammers partire da sfavoriti assoluti. Nel pomeriggio poi il Liverpool proverà a riallungare momentaneamente sulle altre avversarie dirette, visto l'impegno non impossibile, almeno all'apparenza, sul campo del Brighton. Da capire però come i Reds avranno assorbito la delusione della sconfitta dell'Etihad di dieci giorni fa. Quindi, oggi, tocca anche al Chelsea (ore 18.30) provare a rimettersi in carreggiata. L'occasione la offre il Newcastle di Benitez. Una sfida alla portata, per provare a ritrovare il sorriso. Chiude quindi il fine settimana, nella consueta cornice del monday night, il Manchester City. I Citizens di Guardiola ospitano il Wolverhampton. Il risultato può sembrare scontato, ma serve attenzione: gli Wolves sanno come far inciampare le big.

Il programma

West Ham - Arsenal (oggi, ore 13.30)

Brighton - Liverpool (oggi, ore 16)

Burnley - Fulham (oggi, ore 16)

Cardiff - Huddersfield (oggi, ore 16)

Crystal Palace - Watford (oggi, ore 16)

Leicester - Southampton (oggi, ore 16)

Chelsea - Newcastle (oggi, ore 18.30)

Everton - Bournemouth (domani, ore 15.15)

Tottenham - Manchester United (domani, ore 17.30)

Manchester City - Wolverhampton (lunedì, ore 21)

La classifica

Liverpool 54; Manchester City 50; Tottenham 48; Chelsea 44; Arsenal 41; Manchester United 38; Leicester 31; Watford e Wolverhampton 29; West Ham 28; Everton e Bournemouth 27; Brighton 26; Crystal Palace 22; Newcastle, Burnley e Cardiff 18; Southampton 16; Fulham 14; Huddersfield 10.