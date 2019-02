Premier, il 25° turno - Domenica di fuoco con Manchester City-Arsenal

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il febbraio della Premier League inizia con tutte le varie situazioni di classifica del massimo campionato inglese ancora da scrivere. Il Liverpool guida il gruppo con cinque punti sui campioni uscenti del Manchester City ma non sta brillando per condizione recente e non ha saputo approfittare dello scivolone di questi ultimi, mentre alle loro spalle il Tottenham deve ancora capire se sia carne o pesce. Senza scordarsi della lotta per l'altra posizione Champions e la bagarre retrocessione. Andiamo allora a vedere cosa ci offre la 25^ giornata di Premier League.

Il match clou - Senz'altro il big match è la sfida in programma domenica pomeriggio all'Etihad. Sarà interessante capire come il Manchester City risponderà al recente passo falso, e come affronterà un esame complicato come può essere l'Arsenal, che dal canto suo vuole evitare di rimanere l'ennesima incompiuta. La partita pare meno indirizzata di quanto sembri.

Le altre gare - Ad inaugurare le danze per le big è però il Tottenham, che ospita il Newcastle nella sfida di oggi all'ora di pranzo. La squadra di Benitez è appena riuscita a fare lo scalpo al City, e vorrà fare un bis di vittime illustri. Nel pomeriggio poi il Chelsea può avere l'occasione di rifarsi dalla batosta presa sul campo del Bournemouth, dato che a Stamford Bridge arriva l'Huddersfield, fanalino di coda del campionato. Quindi, passando a domenica, l'antipasto della super-sfida di questo fine settimana sarà rappresentato da un comunque molto intrigante Leicester-Manchester United, gara che metterà alla prova la tenuta mentale dei Red Devils, che hanno conosciuto il primo stop, anche se si tratta solo di un pari, alla sequenza di semafori verdi centrata con il nuovo tecnico Solskjaer. Infine, ultima ma non ultima, la capolista. Il Liverpool chiude i giochi nel monday night londinese in casa del West Ham. Questi ultimi non sono facili da affrontare a casa loro, e l'impegno è da considerare come ostico per Klopp e i suoi ragazzi.

Il programma

Tottenham - Newcastle (oggi, ore 13.30)

Brighton - Watford (oggi, ore 16)

Burnley - Southampton (oggi, ore 16)

Chelsea - Huddersfield (oggi, ore 16)

Crystal Palace - Fulham (oggi, ore 16)

Everton - Wolverhampton (oggi, ore 16)

Cardiff - Bournemouth (oggi, ore 18.30)

Leicester - Manchester United (domani, ore 15.05)

Manchester City - Arsenal (domani, ore 17.30)

West Ham - Liverpool (lunedì, ore 21)

La classifica

Liverpool 61; Manchester City 56; Tottenham 53; Arsenal e Chelsea 47; Manchester United 45; Wolverhampton 35; Everton, Watford e Bournemouth 33; Leicester 32; West Ham 31; Brighton 26; Newcastle 24; Crystal Palace, Southampton e Burnley 23; Cardiff 19; Fulham 17; Huddersfield 11.