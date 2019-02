Premier, il 26° turno - Chelsea alla prova Guardiola. Solskjaer da Ranieri

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La tensione è alta in Premier League. Il Liverpool, dopo aver tentato di abbozzare una fuga, ha cominciato a perdere terreno e nel mezzo della settimana che si approccia al suo termine, è arrivato l'inatteso aggancio in vetta. Il fatto è dovuto all'anticipo della 27^ giornata (la prossima, dunque, non questa) tra Everton e Manchester City, vinto 0-2 da questi ultimi adesso a pari punti, pur con una partita in più, con i Reds. Ecco perché adesso c'è ancora più pepe nella corsa per il titolo.

Il match clou - Non fosse altro che il Manchester City è subito chiamato ad un'immediata contro-prova. Tra le mura amiche, all'Etihad, ma contro un avversario di grande livello come il Chelsea. La squadra allenata da Sarri non vive certamente il suo miglior momento, ma nell'ultimo turno ha rialzato la china sommergendo di reti l'Huddersfield e permettendo anche al suo nuovo centravanti Higuain di sbloccarsi. Le insidie non mancano per l'armata di Guardiola, che giocherà anche conoscendo già il risultato del Liverpool.

Le altre gare - Se questo possa essere considerato un vantaggio o meno, è tutto da stabilire. Lo si capirà quest'oggi a fine pomeriggio, quando la squadra di Klopp avrà terminato il suo incontro casalingo con il Bournemouth. Le Cherries sulla carta non sono una sfidante temibile, ma guai a sottovalutare una squadra capace di battere con quattro gol di scarto il Chelsea. Prima ancora, a pranzo, apre però il weekend il Manchester United, impegnato a Craven Cottage. Solskjaer e i suoi fanno visita al Fulham di Ranieri, sempre più inguaiato nei bassifondi della classifica. Il Tottenham, terzo in classifica, ospita invece il Leicester nella prima partita della domenica. Impegno sulla carta morbido per l'Arsenal: i Gunners, che hanno bisogno di punti per rilanciarsi nella corsa alla Champions, vanno a casa del fanalino di coda Huddersfield.

Il programma

Fulham - Manchester United (oggi, ore 13.30)

Crystal Palace - West Ham (oggi, ore 16)

Huddersfield - Arsenal (oggi, ore 16)

Liverpool - Bournemouth (oggi, ore 16)

Southampton - Cardiff (oggi, ore 16)

Watford - Everton (oggi, ore 16)

Brighton - Burnley (oggi, ore 18.30)

Tottenham - Leicester (domani, ore 14.30)

Manchester City - Chelsea (domani, ore 17)

Wolverhampton - Newcastle (lunedì, ore 21)

La classifica

Liverpool e Manchester City** 62; Tottenham 57; Chelsea 50; Manchester United 48; Arsenal 47; Wolverhampton 38; Watford 34; Everton** e Bournemouth 33; Leicester e West Ham 32; Brighton 27; Crystal Palace 26; Newcastle, Southampton e Burnley 24; Cardiff 22; Fulham 17; Huddersfield 11.

**= una partita in più