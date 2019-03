Premier, il 28° turno - Apre il derby di Londra, chiude quello di Liverpool

Il calendario del calcio inglese si conferma di un fitto quasi unico, e così la Premier League, dopo essere scesa in campo a metà settimana per il turno infrasettimanale che ha dato vita alla 28^ giornata, non si riposa neanche un po' e scende in campo anche nel weekend immediatamente successivo, per la 29^. Un turno che vedrà spiccare sulle altre partite due derby in particolare, che apriranno e chiuderanno il turno. Si comincia con uno dei tanti di Londra, anche se uno dei più caldi, e si chiude con quello di Liverpool.

Il match clou - Proprio quest'ultimo si prende la copertina come partita maggiormente attesa del turno. Domani pomeriggio infatti il Liverpool, capolista del campionato, va a Goodison Park dai cugini dell'Everton. I Toffees non stanno vivendo una delle loro migliori stagioni, ma non vorranno certamente fare regali ai concittadini in maglia rossa. Occhio soprattutto al fattore emotivo: il Liverpool arriverà alla partita sapendo già il risultato del Manchester City e, in caso di vittoria di questi ultimi, da momentanea seconda in classifica.

Le altre gare - Quel Manchester City che scende in campo oggi nel pomeriggio, alle prese con una trasferta non proprio proibitiva come quella in casa del Bournemouth. Dicevamo però di un super derby di Londra, e sarà proprio la partita che aprirà ufficialmente il turno: oggi all'ora di pranzo infatti a Wembley si sfidano il Tottenham e l'Arsenal. In caso di una vittoria dei Gunners si potrebbe dire ufficialmente riaperta la corsa al terzo posto, scenario che gli Spurs vogliono evitare facendo risultato. Guarderà con occhio molto interessato il Manchester United, in campo poco dopo ad Old Trafford contro il Southampton. Ma anche il Chelsea, che domenica sarà impegnato in un'altra stra-cittadina londinese, anche se dal tono minore: quella con il Fulham. Poteva essere un derby tra allenatori italiani, ma nelle scorse ore è arrivato l'annuncio dell'esonero di Ranieri da parte dei Cottagers.

Il programma

Tottenham - Arsenal (oggi, ore 13.30)

Bournemouth - Manchester City (oggi, ore 16)

Brighton - Huddersfield (oggi, ore 16)

Burnley - Crystal Palace (oggi, ore 16)

Manchester United - Southampton (oggi, ore 16)

Wolverhampton - Cardiff (oggi, ore 16)

West Ham - Newcastle (oggi, ore 18.30)

Watford - Leicester (domani, ore 13)

Fulham - Chelsea (domani, ore 15.05)

Everton - Liverpool (domani, ore 17.15)

La classifica

Liverpool 69; Manchester City 68; Tottenham 60; Arsenal 56; Manchester United 55; Chelsea* 53; Wolverhampton e Watford 40; Everton e West Ham 36; Leicester 35; Bournemouth 34; Newcastle 31; Crystal Palace e Burnley 30; Brighton* e Southampton 27; Cardiff 25; Fulham 17; Huddersfield 14.

*= una partita in meno