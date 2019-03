Premier, il 30° turno - Domani il gran finale Arsenal-Manchester United

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La settimana di impegni europei è andata piuttosto bene per le squadre inglesi, con l'unica eccezione dell'Arsenal, sconfitta 3-1 in casa del Rennes nell'andata degli ottavi di Europa League. Per il resto il Chelsea ha vinto agevolmente il suo impegno, ma i sorrisi sono arrivati soprattutto dalla Champions. Prima il Tottenham ha confermato il rotondo successo dell'andata con il Borussia Dortmund, poi il Manchester United ha messo a segno quella che può già essere definita come una vera e propria impresa. Aspettando ritorni di EL e le gare di Manchester City e Liverpool, si può dire che il bilancio internazionale sia stato buono. Ora però è già tempo di rituffarsi sul campionato: c'è la 30^ giornata di Premier League. Andiamo a vederla nel dettaglio.

Il match clou - Senza dubbio il botto arriverà in chiusura, con la sfida dell'Emirates che potrà lanciare segnali molto pesanti in chiave qualificazione Champions League, al triplice fischio dell'arbitro. L'Arsenal vuole mettersi alle spalle i dispiaceri di coppa, e sorpassare nuovamente il Manchester United in classifica, proprio a quel tanto agognato quarto posto. Per farlo dovrà avere la meglio dei Red Devils nella sfida di cartello, che chiude anche il programma del fine settimana.

Le altre partite - La prima big a scendere in campo è però il Tottenham, che alle ore 16 va al St Mary's per provare a far risultato in casa del Southampton e a godersi poi in tranquillità i risultati dei campi in cui sono impegnate le pretendenti, oltre al già citato gran finale dell'Emirates. Tra oggi a fine pomeriggio e l'ora di pranzo di domani si sapranno anche i risultati delle prime due in classifica, che si inseguono per la vetta. Apre le danze il Manchester City in casa del Watford, risponderà il giorno dopo il Liverpool ospitando a sua volta invece il Burnley. Quindi, subito dopo, sarà la volta del Chelsea e del suo impegno interno con il Wolverhampton, esame non semplice - come fa capire anche la classifica della squadra a forti tinte portoghesi - che potrà raccontare molto dello stato di salute della squadra di Sarri. In caso di vittoria si potrebbe parlare di una guarigione dalle recenti turbolenze.

Il programma

Crystal Palace - Brighton (oggi, ore 13.30)

Cardiff - West Ham (oggi, ore 16)

Huddersfield - Bournemouth (oggi, ore 16)

Leicester - Fulham (oggi, ore 16)

Newcastle - Everton (oggi, ore 16)

Southampton - Tottenham (oggi, ore 16)

Manchester City - Watford (oggi, ore 18.30)

Liverpool - Burnley (domani, ore 13)

Chelsea - Wolverhampton (domani, ore 15.05)

Arsenal - Manchester United (domani, ore 17.30)

La classifica

Manchester City 71; Liverpool 70; Tottenham 61; Manchester United 58; Arsenal 57; Chelsea* 56; Wolverhampton e Watford 43; West Ham 39; Everton 37; Leicester 35; Bournemouth 34; Crystal Palace 33; Newcastle 31; Brighton* e Burnley 30; Southampton 27; Cardiff 25; Fulham 17; Huddersfield 14.

*= una partita in meno