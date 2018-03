Premier, il 30° turno - Mou-Klopp vale il 2° posto. Pep a Stoke-on-Trent

Si apre con i fuochi d'artificio il 30esimo turno di Premier League: nel Teatro dei sogni di Old Trafford, Manchester United e Liverpool si contendono la solida realtà del secondo posto, l'unico plausibile nella stagione in cui il City sta lasciando solo le briciole alle altre ex pretendenti al trono d'Inghilterra. Il ribattezzato Shark Team di Pep Guardiola, dopo aver vinto in scioltezza con il Chelsea domenica scorsa, chiuderà il programma di giornata lunedì sera, girando la clessidra a Stoke-on-Trent per contare i pochi granelli di sabbia che lo separano dalla gloria nazionale.

In mezzo ai due poli suddetti c'è ampio spazio per tutti gli altri obiettivi, con Newcastle-Southamtpon e Huddersfield-Swansea che diventano i campi principali in cui ci si gioca la salvezza; rischiano in chiave lotta per non retrocedere anche il West Ham, che ospita il ben più quotato Burnley per uscire dalla crisi, e Crystal Palace, che da terzultimo in classifica va a far visita al Chelsea dopo aver subito una rimonta crudele per mano del Manchester United. Residue speranze di riscatto, invece, per il Wba, triste fanalino di coda che se la vede con il Leicester a The Hawthorns. Completa il quadro Everton-Brighton, la sfida tra color che sono sospesi sei punti sotto la porta d'accesso all'Europa League e sette sopra la relegation zone.

Domenica il calendario propone il North London Derby a distanza tra Tottenham e Arsenal, separati due ore e mezza dalle rispettive schedulazioni: i Gunners, rinvigoriti dal 2-0 rifilato al Milan a San Siro, cercano certezze anche in campionato, mentre la squadra di Pochettino, dopo la tremenda delusione europea, va in trasferta a Bournemouth per consolidare la sua posizione nella top 4.

CLASSIFICA - Manchester City 78; Manchester United 62; Liverpool 60; Tottenham 58; Chelsea 53; Arsenal 45; Burnley 40; Leicester 37; Watford 36; Brighton 34; Everton 34; Bournemouth 33; Swansea 30; West Ham 30; Huddersfield 30; Newcastle 29; Southampton 28; Crystal Palace 27; Stoke 27; WBA 20.