Premier, il 33° turno - Arsenal e Chelsea dopo il solito duello in vetta

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La staffetta al comando della Premier League ha già visto il consueto botta e risposta tra Manchester City e Liverpool a fare da passaggio del testimone in cima alla classifica, per uno strano incastro causato dal fitto calendario del calcio inglese, che in questo fine settimana conoscerà anche le due squadre che si contenderanno la FA Cup. Tra queste appunto il Man City, che aveva già liquidato la pratica Cardiff nel corso della settimana. Il Liverpool invece, sbloccandosi nel secondo tempo grazie al solito Salah, celebrato dai suoi tifosi dopo l'ennesima perla, e vincendo la partita in casa del Southampton che restituisce immediatamente il primato ai Reds, pur con una partita in più da parte di questi ultimi. Detto ciò, non rimangono poi troppe sfide per il weekend di Premier, anche se c'è la questione posti Champions che conoscerà un aggiornamento.

Partendo dalla base che lo United nell'anticipo in infrasettimanale si è visto sconfitto in casa del Wolverhampton. E che il Tottenham non avrà modo di dire la sua in questo fine settimana, dato che la sfida con il Brighton, inserita nel programma della 33^, è stata inserita in calendario tra oltre due settimane. Principalmente c'è dunque da osservare cosa faranno le due concittadine degli Spurs: l'Arsenal, impegnata a Goodison Park in casa dell'Everton, sembra avere l'impegno meno agevole. Ma da non sottovalutare neanche il derby che attende il Chelsea, atteso al monday night con il West Ham.

Watford - Fulham 4-1

Wolverhampton - Manchester United 2-1

Manchester City - Cardiff 2-0

Southampton - Liverpool 1-3

Bournemouth - Burnley (oggi, ore 16)

Huddersfield - Leicester (oggi, ore 16)

Newcastle - Crystal Palace (oggi, ore 16)

Everton - Arsenal (domani, ore 15.05)

Chelsea - West Ham (lunedì, ore 21)

Tottenham - Brighton (23 aprile, ore 20.45)

Classifica

Liverpool** 82; Manchester City 80; Tottenham 64; Arsenal* e Chelsea 63; Manchester United 61; Wolverhampton 47; Watford 46; Leicester 44; Everton 43; West Ham 42; Bournemouth 38; Crystal Palace 36; Newcastle 35; Brighton*, Southampton e Burnley 33; Cardiff 28; Fulham** 17; Huddersfield 14.

*= una partita in meno

**= una partita in più