Premier, il 33° turno - Pep vs Mou, derby da titolo. Klopp a Goodison Park

© foto di Insidefoto/Image Sport

Derby time nel ricco fine settimana del calcio europeo, con la Premier League che, da patria storica dei duelli fratricidi, nel 33esimo turno diventa capitale del vecchio continente portando in dote per il pubblico ben tre scontri tra squadre della stessa città. Copertina per la stracittadina di Manchester, dove il destino ha voluto scherzare con il calendario servendo sulla racchetta di Pep Guardiola il primo dei sette match point che vale il titolo da schiacciare sul campo dell'arcinemico José Mourinho. Professionista negli sgambetti di lusso esattamente come Jurgen Klopp, reduce dal travolgente successo coi Citizens in Champions League e immediatamente chiamato a certificare la supremazia nella Merseyside battendo a domicilio i cugini dell'Everton. Completa il quadro l'immancabile match che oppone due formazioni londinesi: a Stamford Bridge, la City si divide tra il desiderio di rinascita del Chelsea e quello di salvezza del West Ham.

Ma in Inghilterra non si vive di soli derby: c'è l'Arsenal formato Europa League che accoglie tra le mura amiche il Southampton, alla disperata ricerca dei punti che potrebbero permettergli di allontanare la relegation zone. Il Tottenham, di scena a Stoke-on-Trent per fortificare la sua posizione nella top 4 dopo il successo storico a Stamford Bridge dello scorso fine settimana. E poi la sfida a distanza per il settimo posto tra Burnley e Leicester, impegnati rispettivamente con Watford e Newcastle. Nelle retrovie Brighton e Huddersfield duellano per trovare il riscatto dopo le recenti delusioni, mentre lo Swansea prova l'allungo sul terzultimo posto provando ad imboccare a tutta velocità la gara in discesa del The Hawthorns contro il Wba. Bournemouth-Palace, infine, è lo scontro a distanza tra chi vuole avere la matematica certezza di restare nella massima serie (leCherries) e chi ha già capito che servirà lottare fino all'ultima giornata per guadagnarsi quel diritto.

CLASSIFICA - Manchester City 84*; Manchester United 68*; Liverpool 66; Tottenham 64*; Chelsea 56*; Arsenal 51*; Burnley 46*; Leicester 43*; Everton 40; Bournemouth 37; Watford 37; Newcastle 35*; Brighton 34*; West Ham 33*; Swansea 31*; Huddersfield 31; Crystal Palace 30; Southampton 28*; Stoke 27; WBA 20