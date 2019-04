Premier, il 34° turno - Sarri contro Klopp nel piatto forte di Anfield

© foto di Imago/Image Sport

La 33^ giornata di Premier League è già cominciata nella serata di ieri, con il gol di Ayoze Perez che ha permesso al Newcastle di cogliere un preziosissimo successo in casa del Leicester, fondamentale in ottica salvezza per la squadra di Benitez. Ma il bello del turno deve ancora venire, su tutti i fronti. Andiamo dunque a vedere nel dettaglio cosa offre il fine settimana di calcio d'Oltremanica.

Il match clou - Qui non c'è alcun dubbio: si parla della sfida della domenica pomeriggio di Anfield. Il Liverpool, che domani potrebbe arrivare alla partita non essendo più capolista temporaneamente, ospita il Chelsea. I Blues di Sarri hanno agguantato il terzo posto nello scorso fine settimana, e ora non vogliono mollare il posto.

Le altre gare - A mettere ulteriore pressione al Liverpool ci sarà come di consueto il Manchester City, impegnato giusto un paio d'ore prima dei rivali in quel di Selhurst Park. Interessante anche capire gli incroci in zona Champions, con le sfidanti che potranno provare ad approfittare di passi falsi del Chelsea. Il Tottenham apre le danze già oggi a pranzo: sulla carta la squadra di Pochettino ha un impegno agevole, dato che ospita il fanalino di coda Huddersfield, già retrocesso. Partita interna anche per il Manchester United, alle prese con la sfida al West Ham. Sfida esterna invece, nella cornice del monday night, per l'Arsenal. Gli euro-rivali del Napoli saranno alle prese con una trasferta tutt'altro che semplice come quella in casa del Watford. Servirà tenere la guardia alta ai ragazzi di Emery per far risultato.

Il programma

Leicester - Newcastle 0-1

Tottenham - Huddersfield (oggi, ore 13.30)

Brighton - Bournemouth (oggi, ore 16)

Burnley - Cardiff (oggi, ore 16)

Fulham - Everton (oggi, ore 16)

Southampton - Wolverhampton (oggi, ore 16)

Manchester United - West Ham (oggi, ore 18.30)

Crystal Palace - Manchester City (domani, ore 15.05)

Liverpool - Chelsea (domani, ore 17.30)

Watford - Arsenal (lunedì, ore 21)

La classifica

Liverpool 82; Manchester City* 80; Chelsea 66; Tottenham* 64; Arsenal* 63; Manchester United* 61; Leicester*** e Wolverhampton* 47; Everton e Watford* 46; West Ham 42; Crystal Palace 39; Newcastle*** e Bournemouth 38; Burnley 36; Brighton** e Southampton* 33; Cardiff* 28; Fulham 17; Huddersfield 14.

*= una partita in meno

**= due partite in meno

***= una partita in più