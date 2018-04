Premier, il 34° turno - Pep, vs Spurs il 2° match point. Conte 'anticipa' la FA Cup

Sarà Southampton-Chelsea, prova generale della semifinale di FA Cup in programma a Wembley il prossimo 22 aprile, ad aprire oggi alle 13.30 l'appassionante 34esimo turno di Premier League. Al St. Mary's Stadium, i Saints cercano i tre punti contro un Antonio Conte che ha già alzato bandiera bianca in ottica corsa Champions League, rispondendo con un inequivocabile 'di cosa stiamo parlando?' a chi lo aveva stuzzicato sull'argomento dopo il pari brodino imposto dal West Ham nel derby di Londra. Chi nell'Europa che conta partecipa a pieno titolo, essendosi qualificato per la doppia semifinale con la Roma, è il Liverpool di Momo Salah che ha ampio margine sul quinto posto (dieci punti reali, sette virtuali) e ad Anfield potrebbe consolidare la sua posizione sul gradino più basso del podio contro il Bournemouth. Anche perché il Tottenham, appaiato a pari punti in classifica a Klop ma con una partita da recuperare, se la vedrà con la capolista Manchester City, al suo secondo match point da titolo da sfruttare dopo quello sperperato nel derby cittadino con il Manchester United di José Mourinho. Moderatamente soddisfatto per la seconda piazza ormai garantita e inattaccabile nel turno in cui a fare da sparring partner a Old Trafford è la maglia nera del torneo Wba.

Formazione spacciata da tempo a differenza dello Stoke City, che uno degli ultimi treni salvezza è obbligato a prenderlo con puntualità nei pressi del London Stadium, casa del West Ham. Che, da par suo, non può permettersi di fermare la serie positiva di due risultati utili consecutivi avendo alle calcagna il Crystal Palace, l'Huddersfield e lo Swansea, di scena in casa rispettivamente con Brighton, Watford ed Everton. In zona Europa League, il Leicester City proverà ad avvicinare il settimo posto tentando il colpo gobbo a Turf Moor contro il Burnley; chiude il cerchio la gara di St. James's Park tra Newcastle e Arsenal, due squadre a un passo dal centrare gli obiettivi che ormai sono a portato di mano.

CLASSIFICA - Manchester City 84*; Manchester United 71*; Liverpool 67; Tottenham 67*; Chelsea 57*; Arsenal 54*; Burnley 49*; Leicester 43*; Everton 41; Newcastle 38*; Bournemouth 38; Watford 37; Brighton 35*; West Ham 33*; Swansea 32*; Huddersfield 32; Crystal Palace 31; Southampton 28*; Stoke 27; WBA 21.