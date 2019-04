Premier, il 36° turno - I Citizens a Burnley, domani Man United-Chelsea

© foto di Imago/Image Sport

Nel fine settimana della Premier League si gioca il terzultimo turno di campionato, che ha già visto un risultato molto importante nell'anticipo del venerdì sera, in cui il Liverpool ha rifilato cinque sberle al già retrocesso, e adesso anche matematicamente ultimo, Huddersfield grazie alla scatenata coppia di velocisti Mane-Salah, autori di una doppietta ciascuno, andandosi così a prendere nuovamente il momentaneo primato in classifica, in un tira e molla ad alta quota che sta diventando estenuante, nonostante si parli di punteggi record.

Dall'altro lato della corda c'è infatti il Manchester City, che in infrasettimanale ha vinto il recupero contro i cugini dello United ed ha iniettato una potentissima dose di fiducia nei ragazzi di Guardiola, i quali hanno il coltello dalla parte del manico: se le vincono tutte, sono campioni. Dovranno cominciare domenica pomeriggio col Burnley, pena lo smarrimento dello scettro. Dietro è accesissima la lotta per i piazzamenti Champions, che vede come sua summa la partita di domenica pomeriggio tra Manchester United e Chelsea, super-sfida che chiude anche il turno. Alla finestra Tottenham e Arsenal, impegnate comunque in partite tutt'altro che semplici. Gli Spurs dovranno vedersela in casa con i concittadini del West Ham, mentre i Gunners vanno a Leicester.

Il programma

Liverpool - Huddersfield 5-0

Tottenham - West Ham (oggi, ore 13.30)

Crystal Palace - Everton (oggi, ore 16)

Fulham - Cardiff (oggi, ore 16)

Southampton - Bournemouth (oggi, ore 16)

Watford - Wolverhampton (oggi, ore 16)

Brighton - Newcastle (oggi, ore 18.30)

Leicester - Arsenal (domani, ore 13)

Burnley - Manchester City (domani, ore 15.05)

Manchester United - Chelsea (domani, ore 17.30)

Classifica

Liverpool* 91; Manchester City 89; Tottenham 70; Chelsea 67; Arsenal 66; Manchester United 64; Wolverhampton 51; Watford 50; Everton 49; Leicester 48; West Ham 43; Crystal Palace 42; Newcastle e Bournemouth 41; Burnley 40; Southampton 37; Brighton 34; Cardiff 31; Fulham 23; Huddersfield* 14.

*= una partita in più