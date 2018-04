Premier, il 36° turno - Wenger, ultima a Old Trafford. Klopp vs Stoke

Torna la Premier League formato compatto nel week-end che saluta il mese di aprile: in campo tutte le venti squadre del campionato, compreso il Liverpool, l'unico rappresentante del calcio d'oltremanica in Champions League, che anticipa di sabato, ad Anfield, la sfida contro lo Stoke City. Dopo il kick-off dato da Klopp alle 13.30, spazio al girone infernale delle formazioni che cercano la salvezza sintonizzando i loro orologi sulle 16: cinque match in cui dal WBA in su i punti pesano doppio in chiave permanenza nella massima serie. Proprio il fanalino di coda è obbligato ad espugnare il St. James's Park di Newcastle per evitare che la matematica certifichi la sua discesa in Championship; meno drammatica, ma comunque non certo confortevole, la posizione del Southampton, che chiede strada al Bournemouth per provare ad avvicinare lo Swansea, impegnato alle 18.30, a domicilio, contro il Chelsea. Poco più in su, in classifica, Huddersfield, Crystal Palace e Brighton incrociano i loro destini rispettivamente con tre squadre della media borghesia come Everton, Leicester e Burnley. Invischiato nella lotta per non retrocedere c'è pure il West Ham, che domenica spera di accogliere un Manchester City formato hangover.

Ma domenica sarà a suo modo un giorno storico per il football mondiale: Arsene Wenger, icona dell'Arsenal per 22 anni, farà tappa per l'ultima volta da manager dei Gunners al Theatre of Dreams dell'Old Trafford per dare vita all'ultimo faccia a faccia con il mai amato José Mourinho. Che in FA Cup ha reso amaro il finale di stagione del Tottenham, ancora senza coppe nella gestione Pochettino e con un quarto posto da difendere, nel Monday Night col Watford, come obiettivo massimo raggiungibile.

CLASSIFICA - Manchester City 90; Manchester United 74; Liverpool 71*; Tottenham 67; Chelsea 63; Arsenal 57; Burnley 53*; Everton 45*; Leicester 44; Newcastle 41; Bournemouth 38*; Watford 38*; Brighton 36; Crystal Palace 35*; West Ham 35; Huddersfield 35; Swansea 33; Southampton 29; Stoke 29*; WBA 25*.

* una partita in più