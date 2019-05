Premier, il 37° turno - Stasera il Liverpool, in attesa del Man City lunedì

© foto di Tommaso Loreto

Penultima giornata del campionato, con la Premier League che deve sancire ancora praticamente tutti i verdetti, ad eccezione di due delle tre squadre retrocesse che conosciamo ormai da qualche settimana: l'Huddersfield, già matematicamente ultimo e protagonista di una delle stagioni più negative di un singolo club nella storia della Premier, ed il Fulham. Quelli più pesanti però mancano ancora, a partire da chi si potrà laureare campione.

L'entusiasmante duello tra Liverpool e Manchester City che ormai vi stiamo raccontando da lungo tempo, presto avrà la sua fine ed una vincitrice. Che lascerà l'altra clamorosamente a bocca asciutta, nonostante una stagione da record. C'è infatti la possibilità che, in caso entrambe vincessero tutte e due le partite restanti, il Liverpool arrivi secondo con un bottino di ben 97 punti. Sarebbe incredibile, ma c'è questa possibilità. In questo fine settimana giocano prima i Reds, attesi questa sera dalla trasferta di Newcastle, in casa di un grande ex quale Rafa Benitez. Risponderà poi lunedì sera il City, per il quale invece ci sarà da superare l'esame interno Leicester. Da ricordare il divertente scambio di battute tra Klopp e Rodgers, quest'ultimo tecnico delle Foxes: "Se non fanno il loro dovere, smetto di pagargli l'affitto", ha detto il manager tedesco che risiede proprio nella casa del collega in quel di Liverpool.

Poi c'è l'altra grande volata, quella per i piazzamenti Champions. Tottenham e Chelsea sembrano meglio indirizzate rispetto ad Arsenal e Manchester United, con gli Spurs che vincendo la partita di oggi all'ora di pranzo contro il Bournemouth si garantirebbero l'accesso matematico alla prossima Champions, che passi questo dal terzo o dal quarto posto. La squadra di Sarri è forse quella che ha l'impegno più difficile, ospitando in casa i concittadini del Watford che hanno disputato un campionato di buon livello, conquistando anche la finale di FA Cup contro il Man City. Sembrano più agevoli le sfide cui sono attese Arsenal (in casa col Brighton) e Manchester United (in trasferta, ma col fanalino Huddersfield), anche se queste due - vista la classifica e il fatto che dopo questo fine settimana mancheranno solamente 90' alla fine delle danze - si vedono costrette a poter solamente vincere.

Il programma

Everton - Burnley 2-0

Bournemouth - Tottenham (oggi, ore 13.30)

West Ham - Southampton (oggi, ore 16)

Wolverhampton - Fulham (oggi, ore 16)

Cardiff - Crystal Palace (oggi, ore 18.30)

Newcastle - Liverpool (oggi, ore 20.45)

Chelsea - Watford (domani, ore 15)

Huddersfield - Manchester United (domani, ore 15)

Arsenal - Brighton (domani, ore 17.30)

Manchester City - Leicester (lunedì, ore 21)

La classifica

Manchester City 92; Liverpool 91; Tottenham 70; Chelsea 68; Arsenal 66; Manchester United 65; Wolverhampton 54; Everton* 53; Leicester 51; Watford 50; West Ham 46; Crystal Palace 43; Newcastle e Bournemouth 42; Burnley* 40; Southampton 38; Brighton 35; Cardiff 31; Fulham 26; Huddersfield 14.

*= una partita in più