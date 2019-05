Premier, il 38° turno - Endgame: capitolo finale di un duello mai visto

© foto di Federico De Luca

Premier League - Endgame. Per citare il tormentone cinematografico di questi giorni che sta provando a riscrivere la storia dei supereroi sul grande schermo, nel fine settimana del massimo campionato inglese andrà in scena l'ultimo capitolo di un duello letteralmente entusiasmante, di quelli mai visti prima, né in Premier League né, precedentemente, in nessun altro dei top five tornei in Europa, per proporzioni e risultati ottenuti. Un dominio sul suolo nazionale, applicato per due: il problema è che una tra Manchester City e Liverpool dovrà rinunciare alla vittoria, nonostante un cammino che la legittimerebbe per entrambe.

Andando a vedere il calendario degli ultimi 90', sembra evidente che serva un cataclisma per impedire al Manchester City di laurearsi nuovamente campione d'Inghilterra. Il Liverpool dal canto suo dovrà riuscire a battere tra le mura amiche un Wolverhampton vera e propria rivelazione del campionato, il cui settimo posto è però già ormai cristallizzato dalla matematica. Oltre a chi vincerà, e alle tre retrocesse già stabilite, manca solamente dunque un altro verdetto, ed è quello relativo all'ultimo posto Champions. Già assegnato al Chelsea il terzo su quattro, a prescindere dal piazzamento finale che otterranno i Blues, c'è poi il Tottenham che però dovrebbe suicidarsi in casa con l'Everton, ed al contempo assistere ad una mattanza dell'Arsenal in casa del Burnley, per perdere la piazza.

Il programma

Brighton - Manchester City (domani, ore 16)

Burnley - Arsenal (domani, ore 16)

Crystal Palace - Bournemouth (domani, ore 16)

Fulham - Newcastle (domani, ore 16)

Leicester - Chelsea (domani, ore 16)

Liverpool - Wolverhampton (domani, ore 16)

Manchester United - Cardiff (domani, ore 16)

Southampton - Huddersfield (domani, ore 16)

Tottenham - Everton (domani, ore 16)

Watford - West Ham (domani, ore 16)

La classifica

Manchester City 95; Liverpool 94; Chelsea 71; Tottenham 70; Arsenal 67; Manchester United 66; Wolverhampton 57; Everton 53; Leicester 51; Watford 50; West Ham 49; Crystal Palace 46; Bournemouth 45; Newcastle 42; Burnley 40; Southampton 38; Brighton 36; Cardiff 31; Fulham 26; Huddersfield 15.