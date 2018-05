Premier, il 38° turno - Conte, per la Champions serve un miracolo. Pep punta i 100

Orologi tutti sintonizzati sulle ore 16, di domenica 13 maggio, per l'ultima giornata di Premier League 2017-2018, dove le venti squadre del campionato daranno vita ad un appassionante ping-pong di emozioni facendo rimbalzare le notizie da uno stadio all'altro. Quattro i campi 'centrali' da tenere d'occhio: in chiave corsa Champions League, ad Anfield, contro il Brighton, il Liverpool ha il match point (basta un pari a Klopp) appoggiato sulla racchetta per rendere inutile la rincorsa del Chelsea, in attesa di un miracolo durante l'ultima preghiera del St. James's Park di Newcastle.

Scorrendo la classifica fino a spingersi alla relegation zone, l'ultimo verdetto verrà scritto dalla sfida a distanza tra Southampton e Swansea, con i primi in netto vantaggio grazie alla vittoria firmata Manolo Gabbiadini nello scontro diretto andato in scena in Galles: i Saints ospitano il Manchester City di Guardiola che vuole fare cento punti, mentre i Cigni accolgono uno Stoke City già condannato alla Championship dalla sentenza definitiva pronunciata da Van Anholt sabato scorso.

In mezzo ai destini delle suddette quattro squadre ancora tutti da scrivere anche sei sfide che non hanno nulla a che vedere con il raggiungimento di un obiettivo. Il Burnley sfrutta la passerella casalinga a Turf Moor con il Bournemouth per festeggiare il ritorno in Europa 51 anni dopo l'ultima volta, mentre ad Huddersfield cala il sipario sui 22 anni da manager dell'Arsenal di Arsene Wenger. Chiusura in casa anche per il Manchester United, dove dopo la sfida al Watford non ci sarà alcuna festa per celebrare il secondo posto in classifica, il miglior possibile nell'anno in cui i cugini fanno i cannibali. Sul podio si sistemerà il Tottenham, a patto che faccia il proprio dovere a Wembley con il Leicester. Sempre nella capitale, ma all'Olympic Stadium, il West Ham insegue un0affermazione davanti al suo pubblico contro l'Everton, mentre il Wba saluta la massima serie andando in gita a Londra per affrontare il Crystal Palace.

CLASSIFICA - Manchester City 97; Manchester United 78; Tottenham 74; Liverpool 72; Chelsea 70; Arsenal 60; Burnley 54; Everton 49; Leicester 47; Newcastle 41; Crystal Palace 41; Bournemouth 41; Watford 41; Brighton 40; West Ham 39; Huddersfield 37; Southampton 36; Swansea 33; WBA 31; Stoke City 30.