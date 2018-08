Premier, il 3° turno - Nel Monday Night il big match Man United-Tottenham

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Siamo arrivati al termine dei primi centottanta minuti in Premier League, pronti ad imboccare il terzo turno con il campionato inglese che - fotografato oggi - mostra in vetta le tre massime realtà attuali del suo calcio: il dominante Manchester City che gioca come vuole il suo maestro Guardiola, il Chelsea che sta ripartendo con un altro italiano come Sarri e il potentissimo Liverpool, che in quanto a potenzialità offensive sembra non avere proprio rivali in campionato. Con loro però c'è anche il Tottenham: visti i risultati recenti degli Spurs, sarebbe delitto dimenticarsene. Qualcuna di queste lascerà già il primato e il cammino attualmente a punteggio pieno? Lo scopriremo solo vivendo.

Il match clou - Come da consuetudine d'Oltremanica, spesso e volentieri lo spettacolo di maggior grandezza viene lasciato al lunedì sera. Ed anche a questo giro la Premier League non ha deluso le aspettative, destinando una super-sfida al Monday Night: Manchester United - Tottenham. Se i ragazzi di Mourinho stanno faticando in questo avvio, specie a placare le polemiche dopo il ko contro il Brighton, lo stesso non si può invece dire di Pochettino e i suoi, che dopo un mercato ad "impatto zero" (nessun acquisto e nessuna cessione di rilievo) ha comunque intrapreso il campionato con sei punti su sei.

Le altre gare - Apre la giornata il Manchester City, che all'ora di pranzo va in casa della neo-promossa Wolverhampton. Potenzialmente non c'è partita, ma gli uomini di Espirito Santo hanno già fatto vedere di saper essere un avversario insidioso. Lo stesso vale per il Brighton: gli Albions hanno battuto il Manchester United appena una settimana fa, ed anche in questo weekend promettono di non fare sconti nonostante arrivino su un campo difficile come Anfield Road, la casa del Liverpool. Procedendo in ordine temporale, è l'ultima partita della domenica la seconda di maggior interesse dopo il monday night: Sarri e il suo Chelsea vanno a fare visita al Newcastle di Benitez, che sfida così una fetta sostanziosa del suo passato. Ma al bando i sentimentalismi, quando c'è da inseguire il risultato.

Il programma

Wolverhampton - Manchester City (25/8, ore 13.30)

Arsenal - West Ham (25/8, ore 16)

Bournemouth - Everton (25/8, ore 16)

Huddersfield - Cardiff (25/8, ore 16)

Southampton - Leicester (25/8, ore 16)

Liverpool - Brighton (25/8, ore 18.30)

Watford - Crystal Palace (26/8, ore 14.30)

Fulham - Burnley (27/8, ore 17)

Newcastle - Chelsea (27/8, ore 17)

Manchester United - Tottenham (28/8, ore 21)

Classifica

Manchester City, Liverpool, Chelsea, Watford, Tottenham e Bournemouth 6; Everton 4; Leicester, Manchester United, Crystal Palace e Brighton 3; Newcastle, Southampton, Wolverhampton, Burnley e Cardiff 1; Arsenal, Fulham, West Ham e Huddersfield 0.