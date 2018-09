Premier, il 6° turno - Sarri al derby con il West Ham, chiude l'Arsenal

© foto di Imago/Image Sport

La Premier League inglese arriva al sesto turno con una strana coppia al comando, quella composta da Liverpool e Chelsea. Il Watford, sconfitto in casa dallo United, ha abbandonato la loro compagnia, e c'è curiosità nel capire fin dove potranno spingersi le due squadre, che ai nastri di partenza arrivavano sì con credito, ma non forse con i totali favori del pronostico. Anche se il campionato è ancora lungo. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa propone il menu della 6^ giornata del campionato inglese.

Il match clou - In una settimana priva di veri e propri scontri al vertice della classifica, l'attenzione non può dunque che essere rivolta al Chelsea allenato dalla nostra vecchia conoscenza Maurizio Sarri, che si appresta a tentare di inanellare la sesta vittoria su sei partite di questa Premier. Per farlo però dovrà spuntarla in uno dei tanti derby di Londra, quello contro il West Ham. Gli Hammers nella scorsa giornata hanno ottenuto una vittoria di prestigio sul campo dell'Everton, che ha regalato loro i primi punti di questa stagione ed un pizzico di respiro per il manager Pellegrini, oltre che una dose di fiducia ed entusiasmo verso la sfida con i Blues.

Le altre gare -A punteggio pieno assieme alla truppa di Maurizio Sarri c'è ad ora il Liverpool, che giocherà quasi ventiquattr'ore prima. L'impegno per la banda di Klopp non sembra impossibile, dato che i Reds ospitano un Southampton ancora non troppo convincente. Alle loro spalle cercherà di non perdere terreno il Manchester City, impegnato nella trasferta gallese sul campo del Cardiff. Degna di interesse anche la partita di Old Trafford, che sabato pomeriggio vedrà il Manchester United ospitare il frizzante Wolverhampton. Aprono e chiudono la giornata due sfide interessanti: sabato all'ora di pranzo a Craven Cottage, casa del Fulham, ci sarà modo di capire se la sorpresa di questo inizio Watford avrà risentito o meno del primo ko in campionato, mentre nel posticipo della domenica pomeriggio tra Arsenal ed Everton sarà possibile testare a che punto sia arrivata la crescita dei Gunners allenati da Emery, alle prese con un avversario non semplicissimo. Da segnalare infine pure l'impegno del Tottenham, avversaria dell'Inter in Champions, che cerca di rialzarsi andando a far visita al Brighton.

Il programma

Fulham - Watford (oggi, ore 13.30)

Burnley - Bournemouth (oggi, ore 16)

Cardiff - Manchester City (oggi, ore 16)

Crystal Palace - Newcastle (oggi, ore 16)

Leicester - Huddersfield (oggi, ore 16)

Liverpool - Southampton (oggi, ore 16)

Manchester United - Wolverhampton (oggi, ore 16)

Brighton - Tottenham (oggi, ore 18.30)

West Ham - Chelsea (domani, ore 14.30)

Arsenal - Everton (domani, ore 17)

Classifica

Chelsea e Liverpool 15; Manchester City 13; Watford 12; Bournemouth 10; Tottenham, Arsenal e Manchester United 9; Wolverhampton 8; Everton, Leicester e Crystal Palace 6; Southampton e Brighton 5; Fulham 4; West Ham 3; Cardiff e Huddersfield 2; Newcastle e Burnley 1.