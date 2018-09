Premier, il 7° turno - Piatto forte a Stamford Bridge: Sarri sfida Klopp

Ci sono volute sei giornate per avere la prima lepre solitaria di questa Premier League, e questa risponde al profilo del Liverpool. Approfittando del pari del Chelsea la squadra di Klopp si è presa il primato, ma c'è già la resa dei conti. Nel frattempo si è sempre mantenuto a -2 il Manchester City, sulla carta - e visti i precedenti - l'avversaria più pericolosa di ogni altra. Andiamo dunque senza troppe esitazioni a vedere cosa propone nel dettaglio la 7^ giornata di Premier League.

Il match clou - Le due squadre che fino alla scorsa settimana correvano assieme si incrociano subito dopo il sorpasso di una sull'altra. Parliamo ovviamente di Chelsea-Liverpool, piatto forte della giornata nel campionato inglese, senza se e senza ma. Una sfida che arriva tra l'altro a pochi giorni di distanza da quella avvenuta in Carabao Cup, nella quale sono stati gli uomini di Sarri a prevalere su quelli in maglia rossa grazie ad una prodezza di Hazard. Che sia di buon auspicio?

Le altre gare - Ma il menu non si limita a questo. Già la partita di sabato a pranzo è degna di menzione, dato che il Manchester United in cerca di certezze va a far visita ad uno West Ham capace di interrompere la striscia di sole vittorie collezionate fino allo scorso weekend dal Chelsea. Potrebbe essere meno facile del previsto. E subito dopo tanta altra carne al fuoco, con un occhio di riguardo che cadrà inevitabilmente su Arsenal-Watford. Questi ultimi, autentica sorpresa in avvio, hanno un po' rallentato la loro corsa ma conservano comunque un punto di vantaggio sui Gunners. Ecco perché potrebbe già diventare una sorta di spartiacque per Emery, soprattutto a livello di mentalità. E poi il City, che ospita il Brighton con il chiaro intento di procurarsi i tre punti in attesa di accomodarsi sul divano per assistere allo scontro diretto di alta classifica, nonché ultima partita di un sabato con il botto.

Il programma

West Ham - Manchester United (oggi, ore 13.30)

Arsenal - Watford (oggi, ore 16)

Everton - Fulham (oggi, ore 16)

Huddersfield - Tottenham (oggi, ore 16)

Manchester City - Brighton (oggi, ore 16)

Newcastle - Leicester (oggi, ore 16)

Wolverhampton - Southampton (oggi, ore 16)

Chelsea - Liverpool (oggi, ore 18.30)

Cardiff - Burnley (domani, ore 17)

Bournemouth - Crystal Palace (lunedì, ore 21)

Classifica

Liverpool 18; Manchester City e Chelsea 16; Watford 13; Tottenham e Arsenal 12; Manchester United e Bournemouth 10; Leicester e Wolverhampton 9; Crystal Palace 7; Everton 6; Brighton, Southampton e Fulham 5; Burnley e West Ham 4; Newcastle, Cardiff e Huddersfield 2.