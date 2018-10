Premier, il 9° turno - Ripresa col botto: Sarri ospita Mou a Stamford Bridge

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Archiviata la sosta delle nazionali, con i Three Lions che si sono fatti valere pareggiando in Croazia ma soprattutto espugnando il terreno di gioco della Spagna, anche il campionato inglese è pronto a riaprire i battenti. E riprende da una situazione che vede un terzetto in cima, composto dai campioni uscenti del City, dal Chelsea di Sarri e dal Liverpool di Klopp, guidare la classifica con due dirette inseguitrici come Arsenal e Tottenham che si sono avvicinate molto alle loro spalle. Saranno ancora tre le squadre in vetta al termine della 9^ giornata? Andiamola intanto a vedere nel dettaglio.

Il match clou - Senz'altro la prima partita in programma è anche quella che si porta il carico di maggior peso dietro di sé. A Stamford Bridge, nell'anticipo del sabato all'ora di pranzo, c'è Chelsea-Manchester United. E se i primi hanno subito ingranato sotto la guida del loro nuovo manager, lo stesso non si può dire per i Red Devils, che arrivano invece alla partita con la quasi costrizione alla vittoria, o perlomeno ad una prestazione che non faccia traballare più di quanto non lo sia già il posto del portoghese in panchina. Lo Special One, peraltro, si ricollega con una fetta piuttosto importante del suo passato, dato che dalle parti di Londra ha lasciato un ottimo ricordo, sfumato però in agrodolce.

Le altre gare - Nella giornata di sabato saranno impegnate anche le altre due capoliste. Prima il Manchester City, che alle ore 16 ospita all'Etihad il Burnley ripresosi leggermente nelle ultime partite, in una partita che però per i Citizens non può che significare altro che i tre punti. Già leggermente più complicato l'impegno del Liverpool, atteso dalla trasferta sul campo dell'Huddersfield nell'ultimo incontro del sabato, quello delle 18.30. Per quanto concerne invece le due inseguitrici londinesi: per il Tottenham ci sarà uno dei tanti derby di Londra, quello in casa di un West Ham decisamente in crescita. L'altra, l'Arsenal, chiude invece la giornata: molto interessante il monday night che vedrà i nuovi Gunners di Emery ospitare il Leicester, ottimo termometro per lo stato di forma dei padroni di casa.

Il programma

Chelsea - Manchester United (oggi, ore 13.30)

Bournemouth - Southampton (oggi, ore 16)

Cardiff - Fulham (oggi, ore 16)

Manchester City - Burnley (oggi, ore 16)

Newcastle - Brighton (oggi, ore 16)

West Ham - Tottenham (oggi, ore 16)

Wolverhampton - Watford (oggi, ore 16)

Huddersfield - Liverpool (oggi, ore 18.30)

Everton - Crystal Palace (domani, ore 17)

Arsenal - Leicester (lunedì, ore 21)

La classifica

Manchester City, Chelsea e Liverpool 20; Arsenal e Tottenham 18; Bournemouth 16; Wolverhampton 15; Manchester United e Watford 13; Leicester e Everton 12; Burnley e Brighton 8; Crystal Palace e West Ham 7; Southampton e Fulham 5; Huddersfield 3; Newcastle e Cardiff 2.