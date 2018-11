Premier, l'11° turno - Fari puntati sull'Emirates: c'è Arsenal-Liverpool

Trascorsi dieci turni dall'inizio di questa Premier League, lo scenario che il campionato inglese offre al fruitore è ancora decisamente più che aperto, con molte squadre raccolte nell'arco di pochi punti. E ciò nonostante la vittoria del City a Wembley nello scorso monday night, che ha creato una frattura comunque piuttosto accettabile dato che le prime sette squadre sono divise da sette punti in classifica. E l'ottava rimane il Manchester United, non di certo una squadra qualunque. Andiamo però a vedere nel dettaglio cosa offre l'11^ giornata di Premier.

Il match clou - Orologi puntati alle ore 18:30 di oggi, perché all'Emirates Stadium si gioca una tra le tante super-sfide del calcio inglese, un incontro che però anche storicamente ha pochi eguali, pur non trattandosi di un derby: si tratta di Arsenal-Liverpool. Un incontro che promette spettacolo, dato che entrambe le compagini vivono alla ricerca della rete e godono di ottimi numeri offensivi. Per i padroni di casa c'è l'occasione di mettere alle spalle il pari rimediato domenica scorsa a Selhurst Park, e portarsi - in caso di vittoria - a -1 proprio dai Reds. I quali, a loro volta, vincendo darebbero invece un potente segnale all'intero torneo.

Le altre gare - Apre le danze all'ora di pranzo il Manchester United, alle prese con un esame niente male sul campo del Bournemouth. Le Cherries sono una delle squadre rivelazioni di questo primo terzo di campionato, e a dimostrazione di ciò c'è il fatto che viaggino con due punti in più proprio sui Red Devils. Intrigante anche la sfida del raro sabato sera inglese, dato che il Tottenham è chiamato a rialzare la testa. Ma per farlo servirà un ritorno a livelli di gioco più alti, dato che l'avversario, il Wolverhampton, si è dimostrato fin qui un cliente scomodo per tutti. Domenica sono invece in azione Guardiola e Sarri. Il Manchester City, che conoscerà già il pesante risultato di sabato dall'Emirates, ospita un Southampton ancora dal passo incerto, mentre a Stamford Bridge il Chelsea ospita il Crystal Palace con l'obiettivo dichiarato di raccogliere tre punti.

Il programma

Bournemouth - Manchester United (oggi, ore 13.30)

Cardiff - Leicester (oggi, ore 16)

Everton - Brighton (oggi, ore 16)

Newcastle - Watford (oggi, ore 16)

West Ham - Burnley (oggi, ore 16)

Arsenal - Liverpool (oggi, ore 18.30)

Wolverhampton - Tottenham (oggi, ore 20.45)

Manchester City - Southampton (domani, ore 16)

Chelsea - Crystal Palace (domani, ore 17)

Huddersfield - Fulham (lunedì, ore 21)

La classifica

Manchester City e Liverpool 26; Chelsea 24; Arsenal 22; Tottenham 21; Bournemouth 20; Watford 19; Manchester United 17; Everton e Wolverhampton 15; Brighton 14; Leicester 13; West Ham, Crystal Palace e Burnley 8; Southampton 7; Cardiff e Fulham 5; Newcastle e Huddersfield 3.