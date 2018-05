Premier, la tabella trasferimenti 18-19: tutti gli acquisti e cessioni

Dopo aver conosciuto la Top 100 ecco svelata la classifica dei flop della Serie A. Ci siamo limitati a 20 nomi, che abbiano giocato almeno la metà degli incontri in programma, secondo i voti dei giornalisti di Tuttomercatoweb. Il contro-podio è tutto di marca Hellas Verona e in generale...

Francia, bufera Rabiot: non ha accettato il ruolo di riserva per i Mondiali

Anderlecht, Spajic al Krasnodar per 6 milioni di euro

West Ham, per il ruolo di ds c'è Eduardo Macia

Atletico Madrid, doppio intervento chirurgico per Savic

Arsenal, Emery: "Ringrazio Wenger per l'eredità che mi ha lasciato"

West Ham, Pellegrini ha chiesto Caballero per la porta

Falcao condannato per frode fiscale: dovrà pagare 9 milioni di euro

Barcellona, il ds in Brasile per l'attaccante Rodrygo

Il Governo francese contro Rabiot: "Non si può rifiutare la Nazionale"

Siviglia, per la porta piace il marocchino Bono

Barça, Bartomeu su Griezmann: "Non posso parlarne fino al 1° luglio"

dal prestito per 14 milioni) Gladon (pc, Heracles Amelo, fp) Oniangué (cc, Angers, fp)

Acquisti Afobe (pc, Bournemouth) Diogo Jota (as, Atlético Madrid, riscatto

WOLVERHAMPTON WANDERERS all. Nuno Espirito Santo (confermato)

- - - WEST HAM all. Manuel Pellegrini (nuovo)

Acquisti Amrabat (ad, Leganés, fp) Cucho (pc, Huesca, fp) Dahlberg (por, IFK Goteborg, fp) Dja Djedjé (td, Lens, fp) Foulquier (td, Strasburgo, fp) Oulare (pc, Anversa, fp) Penaranda (pc, Malaga, fp) Success (as, Malaga, fp) Zarate (sp, Vélez Sarsfield, fp)

WATFORD all. Javi Gracia (confermato)

TOTTENHAM all. Mauricio Pochettino (confermato)

SOUTHAMPTON all. Mark Hughes (confermato)

prestito per 7 milioni) Saivet (tq, Sivasspor, fp) Sels (por, Anderlecht, fp)

Acquisti Aarons (as, Hellas Verona, fp) Lazaar (ts, Benevento, fp) Merino (cc, Borussia Dortmund, riscatto dla

NEWCASTLE all. Rafa Benitez (confermato)

Acquisti Andreas Pereira (as, Valencia, fp)

MANCHESTER UNITED all. José Mourinho (confermato)

MANCHESTER CITY all. Pep Guardiola (confermato)

LIVERPOOL all. Jurgen Klopp (confermato)

LEICESTER all. Claude Puel (confermato)

HUDDERSFIELD all. David Wagner (confermato)

Cessioni Henen (as, fine contratto)

Acquisti Lookman (as, Lipsia, fp) Mirallas (ad, Olympiacos, fp) Onyekuru (as, Anderlecht, fp) Sandro Ramirez (pc, Siviglia, fp)

EVERTON all. -

CRYSTAL PALACE all. Roy Hodgson (confermato)

CHELSEA all. Antonio Conte (confermato)

Cessioni Ward (as, Nottingham Forest, fp)

CARDIFF all. Neil Warnock (confermato)

BURNLEY all. Sean Dyche (confermato)

Cessioni Hinemeier (dc, Paderborn, 0) Murphy (as, Rangers) Sidwell (cc, fine contratto)

Acquisti Ahannach (as, Sparta Rotterdam, fp) Normann (cc, Molde, fp)

BRIGHTON all. Chris Houghton

Acquisti Gradel (as, Tolosa, fp)

BOURNEMOUTH all. Eddie Howe (confermato)

ARSENAL all. Unai Emery (PSG, nuovo)

