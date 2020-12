Premier League, 13^ giornata: il Man City non carbura. Solo 1-1 nell'anticipo col West Brom

Dopo il successo in rimonta del Wolverhampton contro il Chelsea, si chiude con un pareggio la sfida fra Manchester City e West Bromwich. 1-1 il finale maturato grazie al gol di Gundogan per i Citizens e l'autogol di Ruben Dias. Un risultato non certo atteso che fa fare un nuovo passo indietro agli uomini di Guardiola dopo le due vittorie consecutive con Burnley e Fulham.

Questa la classifica di Premier League con la 13esima giornata ancora in corso:

Tottenham 25*

Liverpool 25*

Leicester 24*

Southampton 23*

Chelsea 22

Manchester City*

West Ham 20*

Everton 20*

Manchester United 20**

Wolves 20

Aston Villa 18***

Crystal Palace 17*

Newcastle 17**

Leeds 14*

Arsenal 13*

Brighton 10*

Burnley 9**

Fulham 8*

West Brom 7

Sheffield United 1*

* una partita in meno

** due partite in meno

*** tre partite in meno