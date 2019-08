Premier League, 2° turno - Che sfida Spurs-City, Chelsea per il riscatto

© foto di Imago/Image Sport

Secondo weekend di Premier League al via, non si parte di venerdì ma si chiuderà con il primo Monday Night della stagione. Il primo turno ha rispettato le premesse di una stagione che vede Manchester City e Liverpool favorite per la vittoria finale, entrambe le formazioni hanno già sollevato un titolo in questo avvio di stagione. L'ultimo dei Reds che ha conquistato la Supercoppa Europea contro i connazionali del Chelsea. Situazione non piacevole per i Blues che sono reduci da due sconfitte scottanti, pesa il 4-0 subito all'esordio contro il Manchester United. Il match di cartello di questo secondo turno è senza dubbio quello dell'Etihad Stadium, in campo questo pomeriggio alle 18.30 per la sfida tra Manchester City e Tottenham. Da una parte Pep Guardiola e dall'altra Mauricio Pochettino, cinque reti all'esordio per i Citenzs e tre in rimonta per gli Spurs. Duello anche per la classifica cannonieri, Sterling comanda con la splendida tripletta alla prima mentre insegue con un gol in meno Harry Kane.

Primo turno che sarà inaugurato alle 13.30 con l'Arsenal che si presenta ai suoi tifosi contro il Burnley, a caccia di conferme la squadra di Emery dopo la vittoria all'esordio contro il Newcastle. Tra le mura amiche potrebbe arrivare il momento per i Gunners di mandare in campo dal primo minuto le due stelle di questo mercato, Dani Ceballos e Nicolas Pepé. Tra i match delle 16 spicca invece la sfida del St. Mary's Stadium tra il Southampton e il Liverpool di Jurgen Klopp che dopo il successo in Supercoppa potrebbe essere forzato a far esordire il terzo portiere nel giro di due giornate. Alla prima problemi per Alisson, nel match con il Chelsea invece è arrivato il curioso infortunio dell'eroe Adrian che potrebbe costringere l'ex tecnico del Borussia Dortmund a schierare Andy Lonergan, 35 anni ed esordiente in Premier League.

Piuttosto interessante verificare le reali possibilità di Aston Villa e West Ham, partite sicuramente male, ma che mirano a riscattarsi già questo pomeriggio rispettivamente contro Bournemouth e Brighton. Partenza con il freno a mano tirato anche per l'Everton che ha comunque fatto esordire Moise Kean, vedremo se avrà maggior spazio il classe 2000 contro il Watford. Prima in casa per lo Sheffield United domenica contro il Crystal Palace, sarà l'esordio nel massimo campionato inglese davanti ai propri tifosi per Billy Sharp che ha regalato un punto alla prima giornata. Parte l'operazione riscatto invece per il Chelsea, le due sconfitte in pochi giorni fanno riflettere Lampard che deve comunque tirare fuori il meglio dai suoi contro il Leicester. A Stamford Bridge un solo risultato, la vittoria. Chiuderà la seconda giornata il Monday Night, i Wolves contro il Manchester United. Si confermerà la squadra di Solskjaer?