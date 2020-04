Premier League a rischio: i capitani dei club lo hanno comunicato ai compagni

Dopo la Ligue 1, anche la Premier League sarebbe a rischio. Lo spiega il Mail: durante una riunione della EFL, ai capitani dei club inglesi è stato spiegato che la possibilità di finire la stagione starebbe svanendo. A questi e ai rappresentanti della PFA è stato detto di trasmettere ai loro compagni la reale possibilità di non giocare più a calcio per questa stagione. Nonostante i piani per riprendere gli allenamenti a maggio, ci sono poche aspettative sul giocare a giugno. Ai giocatori è stato detto che il sistema del 'merito sportivo' è sul tavolo: avrebbe bisogno di un accordo ancora non ratificato ma può essere la soluzione scelta.