Premier League, il 17° turno: c'è il derby d'Inghilterra, trasferta per Sarri

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Archiviata la settimana europea, è tempo di tornare nel clima campionato e oggi in Premier League ci saranno diverse sfide interessanti. Si comincia infatti con il Lunch Match delle 13.30 tra il Manchester City di Guardiola e l'Everton: la squadra di Guardiola ha perso la vetta dopo la sconfitta rimediata contro il Chelsea e punta dunque a riconquistarla immediatamente battendo i Toffees che non vincono da tre turni. Alle 16 invece cinque sono le gare in programma: dopo il ko contro il Tottenham, il Leicester punta ai tre punti in casa di un Crystal Palace che ha bisogno di una vittoria per risalire la china, mentre il Newcastle, sconfitto nel recupero dal Wolverhampton dovrà fare risultato in casa di un Huddersfield terzultimo per salvare anche Benitez che sta rischiando di perdere la panchina.

Inoltre scenderà in campo il Tottenham dopo la qualificazione agli ottavi di Champions League conquistata all'ultimo respiro, ospiterà a Wembley il Burnley mentre Watford e Wolverhampton se la vedranno contro Cardiff e Bournemouth in due match che potrebbero regalare tanti gol. Alle 18.30 invece toccherà al Fulham di Claudio Ranieri, reduce dal brutto ko contro il Manchester United e impegnato contro un West Ham che ha vinto le ultime tre gare consecutive. Domenica invece tre saranno le gare in programma: alle 14.30 l'Arsenal sarà di scena in casa del Southampton e il Chelsea di Maurizio Sarri in casa del Brighton e alle 17 è in programma il derby d'Inghilterra tra Liverpool e Manchester United, una gara di grande tradizione con due squadre che stanno vivendo momenti molto diversi.

CLASSIFICA: Liverpool 42, Manchester City 41, Tottenham 36, Chelsea 34, Arsenal 34, Manchester United 26, Everton 24, Bournemouth 23, Leicester 22, Wolves 22, West Ham 21, Watford 21, Brighton 21, Cardiff 14, Newcastle 13, Crystal Palace 12, Burnley 12, Huddersfield 10, Southampton 9, Fulham 9.