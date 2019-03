Premier League, il 32° turno - Il big match è Liverpool-Tottenham

© foto di Insidefoto/Image Sport

Sette partite, che a dir la verità per molte delle contendenti sono otto, alla fine dei giochi in Premier League. E la corsa al titolo, con il progredire delle giornate si è ristretta ad una volata a due, una lunga corsa testa a testa che vede coinvolti nello sprint finale Liverpool e Manchester City. I Reds per ora conducono con due lunghezze di vantaggio, ma i Citizens dalla loro hanno anche una partita da recuperare. Nel fine settimana andrà in scena l'ennesimo duello a distanza.

Il match clou - Senza dubbio quello che si gioca ad Anfield. Il Liverpool dovrà cercare di superare uno degli ultimi grandi ostacoli rimasti da qui alla linea del traguardo, e questo nella fattispecie si chiama Tottenham. Gli Spurs a dire la verità non vivono esattamente un momento di forma scintillante, ma sono ancora al terzo gradino della classifica e devono pensare di vincere per mantenerlo. Anche perché il vantaggio sulle inseguitrici si è drasticamente ridotto nel corso delle ultime settimane.

Le altre gare - Nel frattempo il Manchester City, come spesso gli è capitato fin qui, vedrà la sfida dei rivali avendo già giocato la sua, in questo caso la partita inaugurale del weekend, in casa di un Fulham ormai mentalmente già in Championship. Difficilmente sarà un esame probante per gli uomini di Guardiola, che in caso di vittoria metterebbero ancora più pepe sulla coda degli avversari, tornando momentaneamente al primo posto. Dietro come detto c'è anche una corsa Champions appassionante. Le inseguitrici potranno provare ad approfittare dell'ostico impegno del Tottenham, visto che Manchester United, Chelsea e Arsenal giocano contro squadre non imbattibili, rispettivamente Watford (la più insidiosa delle tre, senza dubbio, anche se si gioca ad Old Trafford), Cardiff e Newcastle.

Il programma

Fulham - Manchester City (oggi, ore 13.30)

Brighton - Southampton (oggi, ore 16)

Burnley - Wolverhampton (oggi, ore 16)

Crystal Palace - Huddersfield (oggi, ore 16)

Leicester - Bournemouth (oggi, ore 16)

Manchester United - Watford (oggi, ore 16)

West Ham - Everton (oggi, ore 18.30)

Cardiff - Chelsea (domani, ore 15.05)

Liverpool - Tottenham (domani, ore 17.30)

Arsenal - Newcastle (lunedì, ore 21)

La classifica

Liverpool 76; Manchester City* 74; Tottenham* 61; Arsenal* 60; Manchester United* 58; Chelsea* 57; Wolverhampton* 44; Watford* 43; West Ham 42; Leicester 41; Everton 40; Bournemouth 38; Newcastle 35; Crystal Palace* e Brighton** 33; Southampton* e Burnley 30; Cardiff* 28; Fulham 17; Huddersfield 14.

*= una partita in meno

**= due partite in meno