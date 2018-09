Premier League, il 4° turno - La sorpresa Watford ha l'esame Tottenham

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Premier League ha già superato le prime tre partite, e ora arriva subito la quarta prima della sosta. Ad oggi il campionato inglese vede ben tre squadre ancora a punteggio pieno comandare le danze, e tra queste ce n'è una in particolare, poi, che troverà subito un bel test di consistenza. Tra queste ce ne sarebbe una per la quale molti in Italia fanno il tifo, poiché guidata dall'italianissimo Sarri. Il Chelsea, nonostante le disavventure in sede di mercato, sembra essere partito alla grande. Continuerà? In attesa di una risposta, andiamo a vedere nel dettaglio il quarto turno di Premier League.

Il match clou - Forse non lo era sulla carta ad inizio stagione, ma in questa settimana di Premier League - incredibile a dirsi - i riflettori devono essere necessariamente puntati in direzione di Vicarage Road, dove la grandissima sorpresa del campionato Watford ospita una squadra che fa paura per quante sicurezze ha: il Tottenham di Pochettino. Anch'esso inserito nel poker di capoliste che, abbastanza stranamente, non comprende al suo interno il City di Guardiola. Quella tra Watford e Tottenham può essere un influente indicatore di ambizioni. Per entrambe.

Le altre gare - Una menzione di merito va però senz'altro anche alla sfida inaugurale, oltre che alla sopracitata che invece è una di quelle due che chiudono il turno. Quella tra Leicester e Liverpool è sicuramente una contesa molto affascinante, che rischia di avere un esito tutt'altro che scontato viste le maggiori certezze che parrebbero avere i Foxes nell'approccio di questa stagione. In generale comunque non è un turno particolarmente complicato per le big, dato che il Chelsea di Sarri ospita il Bournemouth e il City fa lo stesso giocando tra le mura amiche con il Newcastle, mentre Arsenal e Manchester United sono attese da due trasferte, rispettivamente a Cardiff e Burnley. In quest'ultima partita, quella con i Red Devils, in ballo ci sono ben più di tre punti. Rischia di esserci la permanenza di un certo Jose Mourinho.

Il programma

Leicester - Liverpool (oggi, ore 13:30)

Brighton - Fulham (oggi, ore 16)

Chelsea - Bournemouth (oggi, ore 16)

Crystal Palace - Southampton (oggi, ore 16)

Everton - Huddersfield (oggi, ore 16)

West Ham - Wolverhampton (oggi, ore 16)

Manchester City - Newcastle (oggi, ore 18:30)

Cardiff - Arsenal (domani, ore 14:30)

Burnley - Manchester United (ore 17)

Watford - Tottenham (ore 17)

Classifica

Liverpool, Tottenham, Chelsea e Watford 9; Manchester City e Bournemouth 7; Leicester 6; Everton 5; Arsenal, Crystal Palace, Fulham, Brighton e Manchester United 3; Wolverhampton e Cardiff 2; Newcastle, Southampton, Burnley e Huddersfield 1; West Ham 0.