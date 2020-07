Premier League, la classifica a 90 minuti dalla fine: tanti verdetti ancora da definire!

Sono tanti i verdetti non ancora espressi dalla Premier League a 90 minuti dalla fine. Questa sera il Manchester United non è andato oltre il pareggio contro il West Ham e peggio ha fatto il Chelsea, che contro un Liverpool già campione in carica ha perso 5-3 fallendo quindi la possibilità di staccare il pass per la Champions League 2020/21 a 90 minuti dalla fine. Al momento ci sono tre squadre in un punto e nell'ultimo turno ci sarà il big match tra Leicester e Manchester United mentre il Chelsea ospiterà il Wolverhampton, squadra sesta e in corsa per un posto in Europa League.

In coda, oltre al Norwich, mancano ancora due retrocesse. Da ricordare che in Inghilterra a parità di punti conta la differenza reti. Questa la classifica.

Liverpool 96 punti

Manchester City 78

Manchester United 63 (+28 differenza reti)

Chelsea 63 (+13 differenza reti)

Leicester City 62 (+28 differenza reti)

Wolverhampton Wanderers 59

Tottenham 58

Sheffield United 54

Burnley 54

Arsenal 53

Everton 49

Southampton 49

Newcastle United 44

Crystal Palace 42

West Ham 38

Brighton & Hove Albion 38

Aston Villa 34 (-26 differenza reti)

Watford 34 (-27 differenza reti)

Bournemouth 31 (-27 differenza reti)

Norwich City 21