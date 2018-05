Premier League, la tabella trasferimenti del 2018-19

Con la stagione in archivio è tempo di giudizi per una serie di squadre che hanno rincorso obiettivi dal primo giorno di ritiro e che si ritrovano, a mesi di distanza, alle prese con i frutti o con i rimpianti degli sforzi profusi. Il voto più alto va a chi ha vinto, e quindi un 9...

Ronaldo sull'Inter: "4° posto non è un traguardo. Deve lottare per il titolo"

Serie A, il Giudice Sportivo: due giornate a Patric. Una per sei giocatori

Inter, Vecino: "Arriva in Champions è stato pazzesco"

Fifa, niente doping in nazionali Russia

Italia-Olanda: pass vip per beneficenza

Procedimenti Uefa per Liverpool e Roma

Serie A femminile, decisi gli accoppiamenti dei play out

Tavano: "Ancelotti ideale per il dopo Sarri"

Cerruti: "Il Milan non ha soldi. Sarri va via"

Assemblea di Lega, presenti 16 club. Fassone andato via

dal prestito per 14 milioni) Gladon (pc, Heracles Amelo, fp) Oniangué (cc, Angers, fp)

Acquisti Afobe (pc, Bournemouth) Diogo Jota (as, Atlético Madrid, riscatto

WOLVERHAMPTON WANDERERS all. Nuno Espirito Santo (confermato)

- - - WEST HAM all. Manuel Pellegrini (nuovo)

Acquisti Amrabat (ad, Leganés, fp) Cucho (pc, Huesca, fp) Dahlberg (por, IFK Goteborg, fp) Dja Djedjé (td, Lens, fp) Foulquier (td, Strasburgo, fp) Oulare (pc, Anversa, fp) Penaranda (pc, Malaga, fp) Success (as, Malaga, fp) Zarate (sp, Vélez Sarsfield, fp)

WATFORD all. Javi Gracia (confermato)

TOTTENHAM all. Mauricio Pochettino (confermato)

SOUTHAMPTON all. Mark Hughes (confermato)

prestito per 7 milioni) Saivet (tq, Sivasspor, fp) Sels (por, Anderlecht, fp)

Acquisti Aarons (as, Hellas Verona, fp) Lazaar (ts, Benevento, fp) Merino (cc, Borussia Dortmund, riscatto dla

NEWCASTLE all. Rafa Benitez (confermato)

Acquisti Andreas Pereira (as, Valencia, fp)

MANCHESTER UNITED all. José Mourinho (confermato)

MANCHESTER CITY all. Pep Guardiola (confermato)

LIVERPOOL all. Jurgen Klopp (confermato)

LEICESTER all. Claude Puel (confermato)

HUDDERSFIELD all. David Wagner (confermato)

Cessioni Henen (as, fine contratto)

Acquisti Lookman (as, Lipsia, fp) Mirallas (ad, Olympiacos, fp) Onyekuru (as, Anderlecht, fp) Sandro Ramirez (pc, Siviglia, fp)

EVERTON all. -

CRYSTAL PALACE all. Roy Hodgson (confermato)

CHELSEA all. Antonio Conte (confermato)

Cessioni Ward (as, Nottingham Forest, fp)

CARDIFF all. Neil Warnock (confermato)

BURNLEY all. Sean Dyche (confermato)

Cessioni Hinemeier (dc, Paderborn, 0) Murphy (as, Rangers) Sidwell (cc, fine contratto)

Acquisti Ahannach (as, Sparta Rotterdam, fp) Normann (cc, Molde, fp)

BRIGHTON all. Chris Houghton

Acquisti Gradel (as, Tolosa, fp)

BOURNEMOUTH all. Eddie Howe (confermato)

ARSENAL all. -

