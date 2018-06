Premier League, la tabella trasferimenti del 2018-19

ARSENAL

all. Unai Emery (PSG, nuovo)

Acquisti

Akpom (pc, Sint-Truiden, fp)

Asano (sp, Stoccarda, fp)

Campbell (ad, Betis, fp)

Lichtsteiner (td, Juventus, fine contratto)

Lucas Perez (pc, Deportivo, fp)

Martinez (por, Getafe, fp)

Cessioni

Mertesacker (dc, fine carriera)

Santi Cazorla (cc, fine contratto)

- - -

BOURNEMOUTH

all. Eddie Howe (confermato)

Acquisti

Gradel (as, Tolosa, fp)

Cessioni

Afobe (pc, Wolverhampton, riscatto dal prestito per 14,2 milioni)

- - -

BRIGHTON

all. Chris Houghton

Acquisti

Ahannach (as, Sparta Rotterdam, fp)

Andone (a, Deportivo)

Normann (cc, Molde, fp)

Tomlinson (dc, Yeovil Town, fine contratto)

Cessioni

Hinemeier (dc, Paderborn, 0)

Murphy (as, Rangers)

Sidwell (cc, fine contratto)

- - -

BURNLEY

all. Sean Dyche (confermato)

Acquisti

-

Cessioni

Anderson (dc, Doncaster, 0)

Arfield (cs, Rangers, 0)

Mearney (cc, fine contratto)

- - -

CARDIFF

all. Neil Warnock (confermato)

Acquisti

-

Cessioni

Ward (as, Nottingham Forest, fp)

- - -

CHELSEA

all. Antonio Conte (confermato)

Acquisti

Batshuayi (pc, Borussia Dortmund, fp)

Cuevas (ts, Twente, fp)

Miazga (dc, Vitesse, fp)

Musonda (tq, Celtic, fp)

Nathan (pc, Belenenses, fp)

Omeruo (dc, Kasimpasa, fp)

Pantic (cc, Partizan, fp)

Pasalic (cc, Spartak Mosca, fp)

Van Ginkel (cc, PSV, fp)

Cessioni

Delac (por, Horsens, 0)

- - -

CRYSTAL PALACE

all. Roy Hodgson (confermato)

Acquisti

-

Cessioni

Rakip (cc, Benfica, fp)

- - -

EVERTON

all. Marco Silva (nuovo)

Acquisti

Lookman (as, Lipsia, fp)

Mirallas (ad, Olympiacos, fp)

Onyekuru (as, Anderlecht, fp)

Sandro Ramirez (pc, Siviglia, fp)

Cessioni

Henen (as, fine contratto)

- - -

FULHAM

all. Slavisa Jokanovic (confermato)

Acquisti

-

Cessioni

-

- - -

HUDDERSFIELD

all. David Wagner (confermato)

Acquisti

Hadergjonaj (td, Ingolstadt, 5 mln)

Hamer (por, Leicester, fine contratto)

Lossl (por, Mainz, riscattato dal prestito)

Cessioni

Kongolo (dc, Monaco, fp)

Whitehead (cc, fine carriera)

- - -

LEICESTER

all. Claude Puel (confermato)

Acquisti

Kaputska (tq, Friburgo, fp)

Mendy (cc, Nizza, fp)

Musa (pc, CSKA Mosca, fp)

Ricardo Pereira (td, Porto, 20mln)

Cessioni

Dragovic (dc, Bayer Leverkusen, fp)

Hamer (por, Huddersfield, fine contratto)

Huth (dc, fine contratto)

- - -

LIVERPOOL

all. Jurgen Klopp (confermato)

Acquisti

Fabinho (cc, Monaco, 45 mln)

Keita (cc, Lipsia, 60 mln)

Markovic (ad, Anderlecht, fp)

Origi (pc, Wolfsburg, fp)

Cessioni

Ejaria (cc, Glasgow Rangers, prestito)

