Premier League, le feste sorridevano al Liverpool. Poi è spuntato Pep

Come da tradizione, quando gli altri (campionati e persone fisiche) si prendono giorni di vacanza in vista delle festività natalizie e del nuovo anno, la Premier League invece vive uno dei momenti più intensi della sua stagione, con tantissime partite racchiuse in pochi giorni. Per la precisione quattro in poco più di dieci: di media si è giocato, e sempre si gioca, una partita ogni tre giorni. Può essere dunque molto utile andare a ripercorrere il cammino delle grandi squadre del campionato inglese in questi giorni di festa.

Partendo dalla vetta, non si può notare come il Liverpool abbia condotto una grande campagna sotto feste, aggiudicandosi tre dei quattro incontri che lo vedevano protagonista. I Reds hanno approfittato dei due pesanti stop con i quali i campioni uscenti del Manchester City hanno affrontato questo mini-periodo, quelli incassati il 22 e il 26 di dicembre con Crystal Palace e Leicester. Klopp e i suoi ragazzi hanno così potuto allungare in vetta, salvo vedersi nuovamente ridurre il cospicuo vantaggio guadagnato, con il big match di ieri l'altro sera, ancora negli occhi di tutti gli appassionati di Premier per intensità e tasso tecnico. Che ha visto la squadra di Guardiola risorgere dalle ceneri, tornando a far sentire la propria pressione alla capolista. C'è di più, dato che adesso nella corsa si è inserito anche il solito Tottenham, come sempre lassù anche se finora incapace di vincere il titolo in tempi recenti, grazie a tre vittorie su quattro partite che hanno portato gli Spurs nella scia buona.

Dietro invece perdono terreno le altre due londinesi, Chelsea ed Arsenal. Sette i punti raccolti da entrambe nelle quattro partite giocate tra il 2018 e il 2019, con entrambe che stanno però mostrando limiti con i quali, se non dovessero essere poi superati, resta difficile da immaginare di poter competere per il titolo. I Blues, da una parte, faticano ancora a darsi continuità, specie in zona offensiva. I Gunners, invece, restano ancora troppo inferiori nei big match contro le altre grandi. Entrambe, poi, cominciano a vedere una figura alle loro spalle. Si tratta di Ole Gunnar Solskjaer, che da quando ha sostituito Mourinho sulla panchina del Manchester United sembra aver portato nuova linfa ai Red Devils e ad alcuni dei loro maggiori interpreti, Pogba su tutti. Con un bell'en plein di quattro su quattro, lo United pare davvero esser tornato in corsa per i piazzamenti buoni. Anche quelli che significano Champions League. Sembrava incredibile, fino a qualche settimana fa.