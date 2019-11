Premier League, nuovo stop per il City. Ora il Liverpool può andare a +11

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Manchester City di Pep Guardiola non è andato oltre il 2-2 sul campo del Newcastle. La squadra campione d'Inghilterra è stata raggiunta all'88esimo da Shelvey e ha pareggiato 2-2 al St. James Park. Adesso, in attesa delle altre partite, la vetta difesa dal Liverpool dista otto punti e con una partita in meno Klopp può davvero prendere il largo.

Il programma

Oggi

Newcastle-Manchester City 2-2 (22' Sterling, 25' Willems, 82' De Bruyne, 88' Shelvey)

16.00 - Burnley-Crystal Palace

16.00 - Chelsea-West Ham

16.00 - Liverpool-Brighton

16.00 - Tottenham-Bournemouth

18.30 - Southampton-Watford

Domani

15.00 - Norwich-Arsenal

15.00 - Wolves-Sheffield United

17.30 - Leicester-Everton

17.30 - Manchester United-Aston Villa

CLASSIFICA

Liverpool 37

Leicester 29

*Manchester City 29

Chelsea 26

Wolves 19

Sheffield 18

Burnley 18

Arsenal 18

Manchester United 17

Tottenham 17

Bournemouth 16

*Newcastle 16

Brighton 15

Crystal Palace 15

Everton 14

West Ham 13

Aston Villa 11

Norwich 10

Southampton 9

Watford 8

*=Una gara in più