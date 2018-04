Premier, pazzi per il Napoli dei miracoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La vittoria del Napoli contro la Juventus, oltre ad avere riaperto spiragli di campionato che sembravano ormai serrati, ha riacceso l’interesse di numerosi club di Premier League nei confronti delle primizie partenopee. Non è un mistero che le ultime settimane siano state contraddistinte dai riflettori delle società britanniche nei confronti dell’inseguitrice più credibile della Juventus in serie A, ma i riscontri che giungono da Oltre Manica non lasciano spazio a interpretazioni di sorta. Jorginho, tanto per fare un esempio, è finito nel mirino di tutti i principali top club di Premier League per garantire qualità e palleggio a squadre che sostanzialmente decifitano del fondamentale. Alla stessa maniera non va tralasciato l’interesse del Tottenham nei confronti di Diawara, ed il corteggiamento del Chelsea nei confronti di Sarri. Uno che non ha ancora finito di contendere lo scudetto a chi non sembrava poterlo perdere, ed ha già l’interesse di mezza Europa addosso.