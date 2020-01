Premier, Turchia e ora la Serie A: l'Inter è l'ottavo club di Victor Moses

Victor Moses è il secondo acquisto dell'Inter in questa finestra di calciomercato. Dopo Ashley Young, il club nerazzurro ha messo sotto contratto un altro esterno per il 3-5-2 di Conte, che ha espressamente chiesto il calciatore nigeriano avendolo già allenato al Chelsea.

Moses sbarca in Italia dopo un primo semestre con più ombre che luci, caratterizzato soprattutto da due infortuni. E arriva a Milano dal Chelsea con la formula del prestito con diritto di riscatto.

L'Inter è l'ottavo club in cui giocherà il calciatore classe '90. Cresciuto nelle giovanili del Crystal Palace, Moses sbarca al Chelsea nel 2012 dopo un ottimo biennio al Wigan. Dopo una stagione, i blues lo cedono in prestito per tre anni consecutivi: prima al Liverpool, poi allo Stoke City e infine al West Ham. Rientra alla base nel 2016 e, grazie all'arrivo in panchina di Antonio Conte, trova quello spazio che al Chelsea non aveva mai avuto. In due stagioni con Conte in panchina colleziona oltre 60 partite in Premier League. Torna ai margini del progetto dopo l'addio dell'attuale allenatore nerazzurro e, sei mesi dopo, viene spedito in prestito al Fenerbahce nel gennaio 2019. Gioca in Turchia per un anno solare, poi l'avventura all'Inter. L'ottavo club della sua carriera.