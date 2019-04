Premier, turno tra anticipi e recuperi: in campo City, Chelsea e Tottenham

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quando diciamo che il calendario del calcio inglese conosce ben poche soste, è per momenti come questo. Perché in Premier League si gioca tra stasera e domani, ma non è un canonico turno infrasettimanale, bensì un ibrido tra alcuni anticipi della 33^ giornata, a causa degli impegni in FA Cup di alcune squadre, e recuperi di partite precedentemente rinviate, come nel caso delle due londinesi Chelsea e Tottenham. Vediamo nel dettaglio quali sono gli incontri in programma.

Procedendo in ordine temporale, la prima big impegnata è il Manchester United. I Red Devils scenderanno in campo già stasera, nel difficile incontro in casa del Wolverhampton, squadra che si sta confermando tra le rivelazioni del torneo, capace spesso fin qui di stupire con le big. Il giorno dopo, ed anche questa partita rientra tra gli anticipi del 33° turno, che sarà giocato per il resto nel weekend, è invece la volta dei loro cugini. Il Manchester City ha un incontro non impossibile col Cardiff, che significherebbe scavalcare nuovamente al vertice il Liverpool, in attesa che giochi nel fine settimana. Va ricordato poi che i Citizens hanno comunque una gara in meno rispetto ai loro avversari. Quella che si toglieranno domani sera invece Chelsea e Tottenham: le due squadre di Londra proveranno ad agganciare e scavalcare i concittadini dell'Arsenal provando a cercare slancio nella corsa Champions dagli incontri interni, sulla carta abbastanza abbordabili, rispettivamente con Brighton e Crystal Palace.

Anticipi della 33^ giornata

Watford - Fulham (stasera, ore 20.45)

Wolverhampton - Manchester United (stasera, ore 20.45)

Manchester City - Cardiff (domani, ore 20.45)

Recupero 27^ giornata

Chelsea - Brighton (domani, ore 20.45)

Recupero 31^ giornata

Tottenham - Crystal Palace (domani, ore 20.45)

Classifica

Liverpool 79; Manchester City* 77; Arsenal* 63; Tottenham* e Manchester United* 61; Chelsea* 60; Wolverhampton* e Leicester 44; Everton e Watford* 43; West Ham 42; Bournemouth 38; Crystal Palace* 36; Newcastle 35; Brighton**, Southampton* e Burnley 33; Cardiff* 28; Fulham 17; Huddersfield 14.

*= una partita in meno

**= due partite in meno