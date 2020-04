Premier vs UEFA. No ai play-off: se non riprende il campionato, classifica con la media punti

La Premier League, scrive oggi il The Sun, è contraria alle indicazioni date dalla UEFA. Nella giornata di ieri la massima organizzazione calcistica europea ha consigliato l’utilizzo di play-off per concludere quei campionati che non siano in grado di portare a termine la stagione regolare. In questo modo, per la UEFA, sarebbero stabiliti con criterio anche i prossimi posti per Champions ed Europa League.

Una strategia che alle società del campionato inglese non piace affatto. I vertici dei 20 club, infatti, ritengono che sia impossibile organizzare un play-off equo. Da qui l’idea di utilizzare la media punti per partita, per certificare una classifica finale nel caso in cui non si possa ricominciare a giocare.

Le prime 10 posizioni finali della Premier League se dovesse essere applicata la regola della media punti per partita:

Liverpool 2,83

Manchester City 2,04

Leicester 1,83

Chelsea 1,66

Manchester United 1,55

Sheffield United 1,54

Wolves 1,48

Arsenal 1,43

Tottenham 1,41

Burnley 1,34