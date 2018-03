Premium Sport: il Milan pensa allo scambio Cavani-Donnarumma

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Clamorosa indiscrezione di mercato lanciata dalla redazione di Premium Sport. Il Milan - si legge - sta valutando un clamoroso scambio di mercato. Il club rossonero è interessato all'attaccante Edinson Cavani, ex Napoli desideroso di lasciare Parigi dopo l'arrivo di Neymar al PSG, e sta valutando un possibile scambio con Gianluigi Donnarummma.

L'estremo difensore classe '99 in estate molto probabilmente verrà portato via dal suo procuratore Mino Raiola: il PSG cerca un portiere e l'erede di Buffon è tra i primi indiziati. Mentre il Milan per il dopo Gigio s'è già cautelato chiudendo l'accordo con Pepe Reina.