"Prendete il fischietto e allenate voi". Rivedi lo sfogo di Conte dopo l'eliminazione Champions

E' un Antonio Conte piuttosto deluso quello che si presenta ai microfoni dopo l'eliminazione dalla Champions League della sua Inter: "Non ci è mancata la cattiveria - ha detto il tecnico nerazzurro - La squadra ha dato tutto. L'unica cosa incredibile è che in 180' contro lo Shakhtar non abbiamo fatto neanche un gol". Conte ha parlato anche dei cambi, apparsi un po' tardivi: "Con Sanchez ci saremmo andati a sbilanciare, mentre a centrocampo i calciatori a disposizione erano quelli. Ho preferito dare 20' ad Alexis e poi far entrare Eriksen quando Lautaro non ne aveva più. In mezzo eravamo contati". E ancora: "Ho fatto entrare Perisic al 65', poi anche Sanchez ed Eriksen: due ali, due punti e centrocampisti offensivi, cosa potevo fare di più?".

Rivedi il video con le parole di Conte: