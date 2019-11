Preoccupato per l'attacco? Conte: "Le difficoltà sono oggettive"

Antonio Conte nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Hellas Verona ha parlato anche dell'emergenza in attacco. Dopo Sanchez, s'è fermato anche Politano e adesso alle spalle di Lukaku e Lautaro c'è solo il 2002 Esposito. "Queste sono tutte situazioni che devono farci fare delle riflessioni, sempre in maniera costruttiva - ha dichiarato l'allenatore dell'Inter -. Quando affronti due competizioni così importanti devi metterlo in conto. Proprio per questo motivo, in futuro bisognerà essere bravi nell'ovviare a questo tipo di situazioni. Mi fido molto di questo gruppo di ragazzi, che sta facendo cose incredibili. E' in grande difficoltà, che è una difficoltà oggettiva per le 7 gare in 20 giorni. Da una parte c'è un po' di preoccupazione perché il gruppo si sta riducendo, ma dall'altra questi ragazzi mi stanno dando l'anima e sta facendo il massimo. Questo è un gruppo giovane con ragazzi giovani. Io voglio alzare l'asticella a prescindere, non voglio dare alibi perché siamo l'Inter e siamo una grande squadra".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Antonio Conte